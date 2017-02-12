Hyundai i30’un tasarımı ödülle tescillendi

Hyundai’nin 2017 yılındaki en önemli yeniliklerinden biri olan Yeni i30, Avrupa’da satışa sunulmasının hemen arkasından, dünyaca ünlü IF Design ödülünü kazanarak şık tasarımını otoriteler tarafından tescillemiş oldu

Avrupalı müşterilerin beklentilerine göre Avrupa’da üretilen Hyundai i30, satışa sunulur sunulmaz ödülleri toplamaya başladı. Yeni tip ızgarası ve tamamen farklı bir tasarım anlayışıyla dizayn edilen Hyundai i30, "Ürün" disiplininde "Otomobiller / Araçlar / Bisikletler" kategorisinde iF Design 2017 ödülünü kazandı.

ESTETİK ÇİZGİLER

Tasarım, Hyundai müşterileri için bir numaralı satın alma sebepleri arasında yer alıyor. Estetik çizgilerle beraber daha rafine yüzeylere kavuşan otomobil, kendine güvenen bir görünümle farkını ortaya koyuyor. Tasarım dilini Yeni i30 ile daha da geliştiren Hyundai, böylelikle gelecek modeller hakkında aslında bir ipucu sunmuş oluyor. Hyundai modelleri için yakın gelecekte yeni bir aile kimliği haline gelecek basamaklı ızgara, önceki altıgen ızgaranın yerini alıyor. Tasarımda ayrıca erimiş bir çeliğin akışından esinlenerek aşağı doğru giderek incelen bir yapı göze çarpıyor.

GURUR VE SEVİNÇ

Hyundai Motor Grubu Tasarım Bölüm Başkanı Peter Schreyer, "Yeni i30 için uluslararası kabul görmüş iF Tasarım Ödülü'nü almaktan dolayı gururluyuz. Bu ödül, Hyundai sahiplerine gurur ve sevinç kazandıran tasarımcılarımızın tutku ve heyecanı için büyük bir önem taşıyor. Özellikle saygın bir tasarım otoritesi tarafından, dördüncü kez üst üste prestijli bir ödüle layık görüldüğümüz için oldukça mutluyuz” dedi.

60 YILI AŞKIN

iF Tasarım Ödülleri, 60 yılı aşkın bir süredir tasarımın mükemmellik simgesi olarak kabul ediliyor. IF International Forum Design GmbH tarafından organize edilen ödüller, çeşitli disiplinlerde ve kategorilerde göze çarpan tasarımları tanıyor. Jüri, 59 ülkeden gelen 5.500'den fazla yeni ürünü, titiz bir inceleme ve araştırma sonrası eleyerek kategorilerine göre kazananları belirliyor.

Otomotiv üretimi tarihi rekor kırdı

Otomotiv Sanayii Derneği, 2017 yılı Ocak ayında 93 bin 683'ü otomobil toplam 128 bin 121 adet otomotiv üretimi gerçekleşerek tarihi rekor kırdığını açıkladı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2017 yılı Ocak ayında 93 bin 683'ü Otomobil toplam 128 bin 121 adet otomotiv üretimi gerçekleşerek tarihi rekor kırdığını açıkladı. Bu verilere göre otomotiv üretimi, 2016 yılı Ocak ayına göre toplam üretimde yüzde 31, otomobil üretiminde de yüzde 61 arttı.

OTOMOTİV SANAYİSİ

Rapora göre 2017 yılının Ocak ayında toplam pazar yüzde 7 artarak 36 bin; otomobil pazarı da yüzde 10 artışla 26 bin adet olarak gerçekleşti. Toplam üretim, Ocak ayı üretimleri tarihsel gelişimi içinde otomotiv sanayinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

AĞIR TİCARİ ARAÇ

Ticari araç grubunda, 2017 yılının Ocak ayında üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13, hafif ticari araç grubu yüzde 15 daralırken ağır ticari araç grubunda ise, baz etkisiyle yüzde 72 arttı. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 1 arttı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 geriledi.

YÜZDE 98 ARTTI

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 98 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2 MİLYAR DOLARI AŞTI

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 35, euro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2 milyar 8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 milyon dolara çıktı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 148 artarak 858 milyon euroya yükseldi.