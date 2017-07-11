Hyundai Yeni i30 sınıfının en güvenlisi

Hyundai’nin geçtiğimiz nisan ayında satışa sunduğu yeni i30 modeli, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik açısından büyük bir zafere imzasını attı

Hyundai’nin Avrupa pazarındaki iddiasını artıran en önemli model olarak öne çıkan i30, gelişmiş teknik özellikleri, estetik dış tasarımı ve iddialı motor seçenekleriyle nisan ayında ülkemize satışa sunulmuş ve segmentine farklı bir bakış açısı olarak renk getirdi. Hyundai i30, mayıs ayında aldığı IF Design Yılın Tasarımı ödülünün ardından bu kez de güvenlik alanında son derece önemli bir başarı elde etti.

ÖNCELİK GÜVENLİKTE

Hyundai i30, bağımsız araç değerlendirme organizasyonu Euro NCAP'ten aldığı maksimum değer olan 5 yıldızla birlikte, markanın gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve özelliklerini de vurgulamış oldu. Yeni nesil i30, yetişkinler, çocuk yolcular, yaya ve güvenlik donanımları/yardımcıları kategorilerinde en yüksek skoru elde ederek, kendi segmentinde en güvenli ve en donanımlı araçlardan biri olduğunu kanıtladı.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Yeni Nesil i30’da oldukça kapsamlı bir güvenlik donanımı bulunuyor. Avrupa güvenlik standartlarına uygun olarak üretilen i30, ön çarpışma uyarı sistemi ve yaya algılama, gelişmiş akıllı hız kontrolü, kör nokta algılama, sürücü dikkat uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, şerit takip destek sistemi, otomatik acil fren destek sistemi (AEB) gibi birçok güvenlik donanımı bünyesinde barındırıyor. Tüm bu sistemler, çarpışma testlerinde alınan yüksek sonuca oldukça katkıda bulunuyor.