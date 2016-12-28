İbi ve arkadaşları Özdilek AVM’de

Çocukların severek izlediği “İbi” çizgi filminin sevimli kahramanları ilimizde ilk kez Özdilek Alışveriş Merkezi’nde minik hayranları ile buluştu

Özdilek Alışveriş Merkezi, her ay olduğu gibi bu ayda da çocukları çok sevdikleri çizgi film kahramanları ile buluşturmaya devam ediyor. Arkadaşlığın çok değerli olduğunun anlatıldığı gösteri özellikle sahne dekoru ile hem çocuklardan hem de ailelerden tam not aldı. Müzikal şeklinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Etkinlik sonunda çizgi filmde gördükleri dekorların birebire aynıları ile fotoğraf çektirme şansı yakalayan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yoğun ilgi ile gerçekleşen etkinlik 31 Aralık- 1 Ocak tarihlerinde 14.00-16.00-18.00 saatlerinde tekrar minik misafirleri ile buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan etkinliğe tüm çocuklar davetli.