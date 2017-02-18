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İbni Sina kazandı, ama..?

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İbni Sina kazandı, ama..?
Toplam 58 takımın 25 grupta bir araya geldiği Ortaokullar Arası Yıldız Erkek Futbol Grup son maçında İbni Sina Ortaokulu ile Kazım Karabekir Ortaokulu, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan İbni Sina sahadan 5-0’lık galibiyet ile ayrıldı.

 

ELEME MAÇLARI SALI GÜNÜ

İbni Sina’da galibiyeti getiren goller Emin (2), Hüseyin (2) ve Miraç’tan geldi. Ancak ilk galibiyetini elde eden İbni Sina gruptan çıkamadı. 21 Şubat Salı günü yıldız erkeklerde eleme maçları oynanacak rakiplerini yenen takımlar çeyrek finale kalacak. İki gün sürecek olan eleme maçları sonrasında kazanan takımlar çeyrek finale adını yazdıracak.

 

İBNİ SİNA OO: 5 KAZIM KARABEKİR OO: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKAM: Abdülbaki Ayyıldız ***

İBNİ SİNA OO: Yusuf ***, Ahmet *** (Miraç ***), H.İbrahim ***, Furkan ***, Muhammet Şahin ***, Berat ** (Muhammet Nur ***), Emin **** (Yusuf Burak **), Hüseyin ****

KAZIM KARABEKİR OO: Berat **, Doğan ** (Kerim Ömer **), Melih **, Tanju **, Eren ***, Eray **, Batınay **

GOLLER: Emin (2), Hüseyin (2), Miraç

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