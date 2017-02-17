Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Altaş’ın cenazesi Çalköy Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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İbrahim Altaş vefat etti
Kandıra Çalköy Tarakçıkışla Köyünde ikamet eden çiftçi İbrahim Altaş (82) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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