Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Can’ın cenazesi Malta Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
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İbrahim Can vefat etti
İzmit Malta Mahallesi Doğa Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi İbrahim Can (80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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