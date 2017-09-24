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İbrahim Elgin oğlunu evlendirdi

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İbrahim Elgin oğlunu evlendirdi
İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Elgin’in oğlu Ensar Elgin ile Sedef Kişin hayatlarını birleştirdi.

İzmit Belediye Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi İbrahim Elgin ve Emine Elgin’in oğlu Pasco Bilgi İşlem Kordinatörü Ensar Elgin ile İzmit Kemal Paşa’da ikamet eden esnaf Şirail Kişin ve Funda Kişin çiftinin kızları Acıbadem Hastanesi İnsan Kaynakların bölümünde çalışan Sedef Kişin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünya evine girdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin nikâhlarını Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıyarken şahitliklerini İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Ak Parti İzmit İlçe Başkan adayı Hasan Ayaz, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve Tuğçe Aktepe üstlendi.

 

GENİŞ KATILIM

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Mutlu çifti bu güzel günlerinde yalnız bırakmayan çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği nikâh törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Önder, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Ak Parti İzmit İlçe Başkan adayı Hasan Ayaz, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç katıldı. Ahmet HAZER

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