İbrahim İlhan: Tramvay mağduru Kocaeli’nin neyi eksik, danışmanı mı?

Saadet Partisi Kocaeli Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim İlhan, ‘’Nerden bakılsa, nereden tutulsa elde kalacak tramvay çalışması, İzmitlileri canından bezdirmeye devam ediyor” dedi

Son günlerde gündemi meşgul eden tramvay çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Kocaeli Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim İlhan, Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. İlhan, özetle şunları söyledi; ‘’Pek çok esnafın batmasına neden olan Kocaeli’ndeki tramvay çalışması, Şubat ayında da bitmedi. Bitecek gibi de görünmüyor. Ama yetkililer bu soğuk havalarda sıcak koltuklarını kaptırmamak için esnafa ve şehre kulaklarını kapatmaya devam ediyor. Ayakta durmayı güç bela başaran esnafın şikâyetlerine kulak tıkayarak makam arabalarının modellerini yenileme yarışından vazgeçilmelidir.

CANINDAN BEZDİRDİ

Nerden bakılsa, nereden tutulsa elde kalacak tramvay çalışması, İzmitlileri canından bezdirmeye devam ediyor. Yılan hikâyesine dönen çalışmaya esnafın tepkisinin yanı sıra şehir halkı da tepkili. Halkımız, tepkiler için en uygun günün 16 Nisan oylaması olduğunu düşünüyor.

ÇİLE ÇEKTİRDİLER

2015 yılında yapılan tramvay ihalesinin üzerinden 2 yıl geçti. 2 yılda tramvayın bitmediğini gören halkımızın ve iflas eden esnafın mağduriyetini hangi bürokrat giderecek? Yaklaşık 114 trilyon ihale bedeli olan tramvayın 2017 yılı başında bitmesi gerekirken, işlerini savsaklayan, bu çileyi halka reva gören bu ekibi, kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

NEDEN BİTMİYOR?

Yakın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk tramvayı 1989 yılı Mart ayında, Konya Büyükşehir Belediyesi 1992 yılında, Eskişehir’de 2004 yılında, Kayseri’de 2009, Sakarya ve Bursa’da 2013 yılında tramvay hizmeti verilmeye başlandı. Görüldüğü gibi pek çok belediye Kocaeli’nden yıllar ve hatta on yıllar öncesinden bu işi bitirdiği halde burada neden bitirilemiyor? Bunun bir açıklaması olması gerekiyor: Pilotaj hatası mı, şirket hatası mı, sorumlular açıkça ortaya çıkartılmalıdır.

“DANIŞMAN İSTİYORUZ”

Eğer bu işler yönetilemiyorsa, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, aynen Mardin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinde olduğu gibi, şehrimize de danışman bir belediye başkanı ataması yapmalıdır. Bizim için fark etmez; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Yılmaz Büyükerşen de olabilir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da olabilir. Yeter ki bu ağır yükü esnafımız ve hemşerilerimiz çekmesin. Biz koltuk sevdasından yana değil, halktan yanayız, esnaftan yanayız, ekmekten yanayız. “