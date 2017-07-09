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İbrahim Topçu vefat etti

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İbrahim Topçu vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No.13 adresinde ikamet eden, emekli memur İbrahim Topçu (59) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.

2 çocuk babası İbrahim Topçu’nun cenazesi Hasan Ağa Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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