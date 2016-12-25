İbret dolu yaşanmış "Alkol" hikayeleri...

“Adsız Alkolikler” oluşumu üyesi olan ve bu rahatsızlığın pençesindeki isimler, alkolün hayatlarında yarattığı tahribatı ve ondan nasıl uzaklaştıklarını anlattılar. İbret dolu röportajımızda yaşanmış gerçek hikayeleri bulacaksınız

Röportaj: Bülent EKİNCİ

Farklı isimlerde, farklı mesleklerde, belki de kariyer sahibi insanlar onlar. Bu kadar kişiyi bir araya getiren özellikle aynı: Hepsi de alkolik. Kimisi birkaç yıldır, kimisi 15, kimisi de yaklaşık 30 yıldır eline kadeh almamış. Fakat yine de alkolikler. Çünkü bu hastalığın nüksetmesi onlar için sadece bir kadeh uzaklıkta.

“SOSYALLEŞMEK İÇİN”

O yüzden içmiyorlar yıllar boyunca. İşini, evini, servetini, ailesini kaybedenler dahi var aralarında. Çoğu boşanmış. Fakat konuyu en net bir şekilde özetleyen ise Avukat Betül Hanım’ın söyledikleriydi: “Sosyalleşmek için içtim, sonra alkolik oldum…” Aslında bu söz her şeyin de izahı gibiydi bize göre.

MESAJLARI ÇOK NET

"Adsız Alkolikler” grubunda Betül Hanım gibi pek çok insan var. Her birinin farklı hikayeleri, içmek için farklı nedenleri var. Alkol ve onun yol açtığı olumsuzlukları anlatan Adsız Alkolikler, gazetemiz aracılığı ile Kocaeli’de bulunan alkolikleri yardım edebilmek adına “Biz buradayız. Bize bir gün ihtiyacınız olursa diye” mesajı verdi.

Adsız alkolikler nedir?

BARLAS BEY: Adsız alkolikler bir kardeşlik kuruludur. Dernekleşmek istemiyoruz. Bir çetele tutulsun istemiyoruz, oluşumumuza dahil olanlarla ilgili bir kayıt olsun istemiyoruz. O yüzden dernekleşmiyoruz. Biz adsız alkolikleriz. 1935’te Amerika’da kuruluyor. Bir doktor, bir borsacı karşı karşıya gelip konuştuklarında birbirlerine faydalı oluyorlar ve bunun diğer alkoliklerde fayda sağlayacağını düşünüyorlar, bölme bir şey oluşuyor. Türkiye’ye 1988’de geliyor. Şu an 30 grup kadarız. Kocaeli’de ise 2008’de kurulduk.

Nerede faaliyet gösteriyorsunuz?

Biz Belsa Plaza’nın 6’ncı katında 85 numarada bulunuyoruz. Haftada bir iki kez bir araya gelerek 1,5 saat boyunca sohbet ediyoruz. Aslında biraz da AMATEM rehabilitasyonları gibi.

Neden kendinizi gizliyorsunuz?

Bizim hastalığımız gizlenen, kabul edilmeyen bir hastalık. Kimse adının bilinmesini istemiyor. O yüzden ‘Adsız Alkolik’ diyoruz kendimize. Bir kere adı bile kötü, “Alkolik” bir nevi namussuzluk gibi görülüyor.

Alkolik kime denir? Ne kadar içerseniz alkoliksinizdir?

Ben sanki çok içiyordum, dozunu kaçırıyorum sanıyordum. Yarın içmeyeceğim dememe rağmen içiyordum. ‘Bu gün içmeyeyim’ desem de dayanamıyor, içiyordum. Her gün için birine de alkolik denir. Ama alkol yüzünden yaşamını idame ettiremeyen kişidir alkolik olan. İçki yüzünden kalitesiz yaşayan kişi alkoliktir. Bir kadehte içinde bile sorun yaşıyorsa, üç günde bir içiyor, ama her içtiğinde sorun yaşıyorsa o alkoliktir.

AMATEM’ler yetersiz mi?

AMATEM yeterli gelmez bize, bizim hastalığımız iyileşmez. Bizim tıbbi bir kurtuluşumuz bulunmuyor. Biz ancak alkolizmi geçici bir süre durduruyoruz. Bizim hastalığımız mezarda biten hastalık. 5 yıl içmesem, bu kadar zaman sonra bir şeye kızıp elim kadehe giderse içerim. 10-15 yıl sonra başlayan bile var. Bunu herkes bilmez. Ben benim hastalığımı sadece durdurdum.

“BURALAR ALKOLİK YUVASI”

ALİ HOCA: Ben öğretmendim. Bir okulun müdürlüğünü yapıyordum. Odam ikinci kattaydı ve ben odama çıkamaz hale geliyordum. Ayaklarım titriyordu. Ellerim titriyordu. En fazla 2 saat dayanabilirdim. Sonrasında içmem gerekiyordu.

Ve benim gibi birçok kişi var bu şehirde. İzmit, Sapanca ve Adapazarı bizim yoğun olduğumuz bölgeler.

Alkol almayı ne zaman bıraktınız?

Ben alkolü bırakalı tam 15 yıl oldu.

O halde kurtulmuş sayılmaz mısınız?

Hayır, bu illetten kurtulamazsınız. Sadece durdurursunuz. Bugün bir, bilemedin iki kadeh içsem yine başlarım. O yüzden bu hastalıktan kurtulamazsınız.

Aile hayatınız bu durumdan nasıl etkilendi?

Eşim beni terk etti. Dayanamadı, çocuklarımla birlikte beni terk ettiler. Boşandık. Alkoliklerin eşleri eğer kendi ayakları üzerinde durabiliyor ve maddi bağımsızlıkları var ise alkolik eşlerini terk ediyorlar. Bende de öyle oldu. Ve çoğunlukla da bu böyledir.

Peki, şimdi ayıksınız. Barışma söz konusu olabilir mi?

Yıllar önce beni kovan, terk eden görüşmeyen ailemle yeni yeni görüşmeye başladım. Henüz yeniden evlenmedik, ama bir araya gelebiliyoruz artık.

Fikret Bey, siz ne zaman alkol kullanmayı bıraktınız?

Ben 8 yıl önce bıraktım. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyordum. İşimi, evimi, çevremi kısacası her şeyimi etkiliyordu. Ben AMATEM’e yatarak hem alkolden hem sigaradan kurtuldum. Bu kurtuluşun devam etmesi içinde ‘Adsız Alkolikler’e katıldım.

“Sosyalleşmek için içtim sonunda alkolik oldum”

Betül Hanım siz ne kadar içtiniz?

Net hatırlamıyorum, ama 20-25 yıl içmişimdir. 1,5 yıl önce bıraktım. ‘Adsız Alkolikler’le tanıştım.

Alkole nasıl başladınız?

Çevre etkileri, ruhsal ve duygusal zaaflarımız var. Anti sosyal olduğum için içmeye başladım. İçeyim de sağda solda biraz konuşabileyim dedim. Mesleğim de çok konuşmamı gerektiren bir meslek. Dolayısıyla o işte kalabilmem için konuşmam gerekiyordu, ben avukatım. Avukatlığa devam edebilmem için içiyordum. Böyle bir kısır döngünün içine girdim sonra mesleğimi yapamaz oldum. Öyle öle alkolik olunuyor. İlk başlarda keyifli, zevkli, ama bir süre sonra keyfi gidiyor, mecburiyetten içiyorsunuz. Hayata devam edebilmek için içiyorsunuz.

Konuşmayı başarabildiniz mi peki?

O kadar içiyordum ki ne konuştuğum anlaşılıyordu ne de söylediğim. Mesleğimi yapamaz hale geldim. Alkolizmimi şu an durdurdum. Çok çok az iş yapabiliyorum. Alkol hayatımdan çok şeyi aldı.

AMATEM, alkolden kurtulmak için kesin çözüm değil mi?

AMATEM’de 28 gün ya da 30 gün kalıyorsunuz. Hiçbir şeye ulaşamadığınız için içmiyorsunuz ve kanınız temizleniyor. Ama AMATEM’den çıkıp köşedeki büfeden bir şeyler alıp içen birçok kişi var. Önemli olan istekli olmak. AMATEM’den çıktıktan sonra Adsız Alkolikler’ gruplarına mutlaka katılmalı.

27 sene önce bıraktı, hala korkuyor

BARLAS BEY: Ben alkolü bırakalı tam 27 sene oldu. Ama hala içimde bir korku var. Bir kere içsem peşi gelir diye. Kendi isteğimle AMATEM’e gitmeden bıraktım. 27 senedir de ‘Adsız Alkolikler’ ile beraberiz.

SLOGANIMIZ “BEN BUGÜN İÇMEYECEĞİM”

Biz hiçbir zaman içmeyeceğiz asla demeyiz. Bizim en büyük sloganımız “Ben bugün içmeyeceğim” demektir. Bugün içmeyeceğim diye diye 27 seneyi doldurdum. Bizde iyileşme yok. Ölene kadar bu hastalıkla yaşayacağız.

Kendinize hala güvenmiyor musunuz? İlk günkü gibi misiniz?

Güven yok, ama eskisi gibi de değilim. Eskiden daha tedirgin ve dengesini zor bulan bir yapıdaydım Ama yine de kendime güvenemiyorum, çünkü benim en kızgın anımda içeceğim şey içki olacak. Ona karşı önlemler alıyorum. Bu yüzden grup toplantılarına katılıyorum. Hepimiz aynı ağacın kaşığıyız. Grup toplantıları bana iyi geliyor.

Günde ne kadar içiyordunuz?

FİKRET BEY: En son bir büyük içiyordum, sonra ne bulursam onu içiyordum. Malum alkol pahalı bir içecek. Kolonya bile içen oluyor. Kolonya içerek gözleri kör olan pek çok arkadaşımız oldu.

AVUKAT BETÜL: Normal insanlar hep der ya, ‘O son kadehi içmeyecektim’ diye. Bizim için tam tersi. Bizim sorunumuz ilk kadeh. İlk kadehi içersen içmeye devam ederiz.

BARLAS BEY: Önceleri hoş bir duyguydu sonra topluma faydası olmayan bir insan haline geldim. Annemi babamı ziyaret edemiyordum. İçmeyen arkadaşlarımın yanına gidemiyordum. Evimin yolunu bulamıyor, arabamı park ettiğim yeri unutuyordum. Evde içmeliyim artık demeye başladım. Utanıyordum artık. Faydasızın tekiydim.

Bir alkolik yakınının anlattıkları

Birsen Hanım, 15 yıl alkolik olan kocasıyla yaşadıklarını ve sonrasını anlattı. Yaşadıkları, hayatı ve sonuçlarını ile bir alkoliğin eşi olmak bakın ne anlama geliyormuş…

BİRSEN HANIM: Ben alkolik değilim, alkolik yakınıyım. Analon olarak geçiyoruz bizler. Eşim klasik bir alkolik sürekli hastanelerle uğraştığım biriydi. Tam boşanma durumuna geldik, dedi ki “tamam kararlıyım, Ankara’da bir grup varmış adı da Adsız Alkoliklermiş, oraya gidelim. Son bir şans ver bana. Bana el uzat oraya gidelim.” Gittik, ilk düşüncem bana orada bir formül verecekler eşimi düzelteceğimdi. Neyse birkaç toplantıya gittim kimse öyle bir şey söylemiyor. Sürekli şunu duymaya başladım. Alkolik kendi istediği zaman bırakır, Analon ona destek olursa yardım olabilir.

“ALKOLÜ BIRAKTI AMA UZUN SÜRMEDİ”

15 gün içmedi her şey normale dönecek dedim. Uzun sürmedi alkolik devam etti. Ama ben grubuma gitmekten vazgeçmedim. Bu bir aile hastalığı, onlar içerek sarhoş oldular, çevresi ise duygusal sarhoş olurlar. Önce kendimizi iyeleştireceğiz sonra alkoliğimizi dedim.

“BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ”

Evdeki alkolik yüzünden haciz gelecekmiş, bırak gelsin, alkolik karakolluk olmuş, bırak olsun. Cam kırmış, sakın tamir ettirme, üzerine kusmuş, bırak pis pis çıksın dışarı. Onun arkasını toplama ki ne yaptığıyla yüzleşsin. Bu benim hayatımda öğrendiğim çok önemli bir detaydı.

Eşiniz halen içiyor mu?

Ben ondan boşanalı 6 yıl oldu. O halen 7/24 sarhoş geziyor. Benim eşim içerek ölmeyi seçen grup içerisinde. Çocuklarım olmasaydı belki 30 yıl daha çekerdim onu. Ama çocuklarımın psikolojisi bozulmaması için ayrıldım. Eşim 3 milyon lira para yedi. O günlerden kalan olumsuzluklardan kurtulmak için Adsız Alkolikler’e devam ediyorum.

Alkolikler ilimize AMATEM YAPILMASINI İSTİYOR

“Biz Kocaeli’ye bir AMTEM yapılmasını istiyoruz. Bununla ilgili pek çok girişim oldu, ancak bir türlü neticelenmedi. Sakarya’ya, Bursa’ya gitmek zorunda kalan buradaki insanlar için AMATEM şart. Hayati önem taşıyan bir sağlık merkezi bu… Umarız 2017’de yapılır. Sakarya’da bile açıldı, neden burada açılmıyor. Buralar maddenin, alkolün çok tüketildiği yer. Biz AMATEM’lerdeki hastalara gideriz ve onlara kendimizi anlatırız.