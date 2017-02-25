İç sahada formumuz yükseliyor

Kocaelispor sezonun ilk yarısında iç sahada kaybettiği talihsiz puanlarla üzmüştü. Yeşil Siyahlılar ikinci yarıdaki iç saha maçlarında iyi gidiyor.

İki kez öne geçtiği Ankara Demir maçında 2-2 berabere kalan temsilcimiz, Erzin Belediyespor’u 4-0, Manavgatspor’u da 1-0 mağlup etti. İkinci yarıdaki 3 iç saha maçında 7 puan alan Kocaelispor, Karacabey’i de mağlup edip bu rakamı 10’a çıkarmak istiyor.