İç sahadaki maçları belirleyici olacak

Geçen sezon Play-Off’u 1 puan ile kaçıran, 2 sezon önce de 2. Lig’e yükselme Play-Off ilk tur maçında Çorum Belediyespor’a şanssız bir şekilde elenen Gölcükspor, bu sezonki yükselişini 1-0’lık Kozan Belediyespor galibiyetinin ardından sürdürdü.

Kırmızı Siyahlılar hafta içi lider Sancaktepe’ye konuk olacak ve ardından kendisi için iyi bir fikstür yakalayacak.

BU SEZON OLSUN ARTIK!

Sahasında Beylerbeyi, Tekirdağ, Cizre, Van, Kütahya ve Bayburt’u konuk edecek olan temsilcimiz, deplasmanda Sancaktepe’nin yanı sıra 24 Erzincan, Ankara Demir, Erzin, Manavgat, Karacabey ve diğer temsilcimiz Kocaelispor’a konuk olacak. Gölcükspor’u üst sıralarda tutacak olan parametrelerin başında iç sahada toplayacağı puanlar olacak. Deplasmanda 6’şar puanlı maçlara çıkacak olan Gölcükspor sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Ahmet AKAY