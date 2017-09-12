İçme suyuna kanalizasyon suyu karıştı

Kartepe Suadiye’de 1 aydır içme suyuna kanalizasyon suyunun karışması sonucu yaklaşık 70 vatandaş hastalandı.

Kartepe Suadiye Mahallesi Nişantepe Armutdüzü mevkiinde bulunan Çanakçı su kapkaçına aynı mevkide bulunan Greenpark Otel’in tıkalı olan lağım suyu karışması sonucu 70 vatandaş hastalandı. Mahalle sakinleri konu ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne, İSU’ya ve çeşitli yerlere gerekli uyarıları yapmalarına rağmen İSU burada herhangi bir şey olmadığına dair bilgi verdi. İçme suyunu kullanamadıklarını söyleyen mahalleliler yemeklerde dahi hazır su kullandıklarını ifade ederek boruların ıslah edilmesi gerektiğini belirtti.

70 KİŞİ HASTALANDI

Suadiye Mahallesi Muhtarı Vehbi Gündüz konuyla ilgili olarak, “1 aydır içme sularına kanalizasyon suyu karışıyor. Akan su 12-24 saat arası değişkenlik yapar diyorlar. İSU şu anda sularınızda sorun yok diyor. Bir aydır bu pis suyu içiyoruz. Kadınlarda, çocuklarda hastalıklar meydana geldi. Yaklaşık 70 kişi bundan muzdarip. Kartepe Belediyesi’ne söyledik. Onlarda İSU’ya topu atıyor. Kestanelik Su Deposu daha yeni temizlendi. Lağım suyu hala akıyor. Boruların ıslah edilmesi lazım” dedi. Mahalleli içme suyunu kullanamadıklarını belirterek yemeklerde dahi hazır su kullandıklarını ifade etti.

“İÇME SUYUNA PİS SU KARIŞTI”

İsmail Alşan adlı vatandaş konuyla ilişkin olarak, “Her hanede ishal vakaları yaşanıyor. Bu konuyla ilgili il sağlık, İSU ve çeşitli yerlere gerekli uyarıları yaptık. İSU burada herhangi bir şey olmadığına dair bilgi verdi. Kestanelik Karadere bölgesinde yaptığımız araştırmalarda bu durumu tespit etti. Kartepe Green Park Otel’den aşağıya doğru kanalizasyon rögarları tıkalı olduğu için pis sular rögardan dışarıya akıyor. Armutdüzün’den Çanakçı’nın içme suyuna bu pis su karıştı. Sularımız dışarıdan geliyor. Hatlarda patlaklar var” şeklinde konuştu.

“BAYRAMDA PERİŞAN OLDUK”

Cavit Metin adlı vatandaş da “Burada açık olan kap kaçlara yabani hayvanlar giriyor. Kartepe Kestanelik ve Karadere Mahallelerine gelen doğal kaynak Çanakçı içme suyunun boruları açıkta ve kırık.2005’e kadar bölgeye araçlar çıkıyordu. Şimdi çıkılamadığı için kontrolde yapılamıyor” dedi. Osman Özüer eşinin hala hastanede tahlil sonuçlarını beklediğini belirterek, “Ailecek bayram günü perişan olduk. Torunlarım, eşim ve çocuklarım toplam 10-12 kişi hastanelik olduk. İshal ve kusma şikayetiyle hepimiz hastanelik olduk. İçme suyu yüzünden bu duruma geldik. Yetkililerin acilen bu duruma bir çözüm bulması lazım” şeklinde ifadelerini kullandı. Selin BECER