İcra mahkemeleri yeni yerine Haziran'da geçiyor

Kocaeli Adalet Sarayı içerisinde bulunan icra mahkemelerinin haziran ayında Kadıköy Mahallesi’ndeki 6 katlı kapalı otoparkta kurulacak olan yeni yerine taşınması bekleniyor

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında geçtiğimiz gün imzalanan protokolle İzmit Kadıköy Mahallesi Katlı Otoparkı’ndaki iki kattaki 5 bin metrekarelik alan İcra Dairesi’ne tahsis edildi. Buna göre 6 katlı binanın zemin katındaki bin metrekarelik arşiv, birinci katında 4 bin metrekarelik alan Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edildi.

HAZİRANDA GEÇİLECEK

Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilen alanda Pilot İcra Dairesi 2 bin 100 metrekare, icra dairleri ve icra mahkemeleri bin 900 metrekare, arşiv (zemin veya bodrum) bin metrekare alanda bulunacak. Binanın projelendirme ve ihale çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nden İç Mimar Özer Köseoğlu tarafından yürütülüyor. Projesi hazırlanan iş ile ilgili olarak ihale aşamasına geçildiği belirtildi. Haziran ayı itibariyle taşınma işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN