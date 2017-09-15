İcra müdürlükleri yeni yerinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kadıköy Mahallesinde kapalı pazar alanı olarak inşaa edilen katlı otoparkın birinci katı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti. Kocaeli Adliyesi içinde bulunan icra müdürlükleri geçtiğimiz günlerde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde kapalı Pazar alanı ve katlı otopark olarak yaptırılan binanın birinci katı geçtiğimiz aylarda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti. Kocaeli Adliyesinde hizmet veren icra müdürlükleri, katlı otoparkın yanındaki eki binanın birinci katına taşınarak burada hizmet vermeye başladı. İç tadilat çalışmaları halen devam eden binada Kocaeli’de bulunan 7 icra müdürlüğü de hizmete başladı. İcra Müdürlüklerinde çalışan 60 adliye personeli de icra müdürlüklerinin taşınması ile birlikte yeni binada görevlendirildi. Kocaeli Adliyesinde bulunan icra mahkemelerinin de önümüzdeki günlerde yeni binaya taşınarak burada hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

6 AĞIR CEZA MAHKEMESİ GÜNDEMDE

Kocaeli Adliye Sarayı’ndan yeni yerine taşınan icra müdürlüklerinden sonra İcra Hakimliklerinin de bu yeni binaya taşınması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde 2 adet icra hakimliği Kadıköy Mahallesi’nde ki bu yeni binaya taşınacak. Öte yandan Kocaeli Adliye Sarayında icra müdürlüklerinden boşalan salonlara ise aynı oda ve duruşma salonlarını paylaşan hakimler geçecek. Öte yandan FETÖ davaları yüzünden artan ağır ceza duruşmaları için 6. Ağırceza Mahkemesi’nin kurulması planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda 6. Ağırceza Mahkemesi Kocaeli Adliyesi’nde İcra müdürlüklerinin boşalttığı salonlardan birinde kurulacak.