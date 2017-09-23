İdris Alp, yeniden başkan

Bir dönemdir AKP Gölcük İlçe Başkanlık görevini yürüten Başkan İdris Alp, gerçekleşen kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi

AKP Kartepe, Karamürsel, Darıca ve Dilovası İlçelerinin ardından dün Gölcük İlçesi’nde 6. olağan kongresi gerçekleştirdi. 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan kongre de bir dönem başkanlık görevini yürüten ve genel merkezin kararıyla yoluna devam eden mevcut İlçe Başkanı İdris Alp rakipsiz yarıştı. Alp, başkanlıkta ikinci dönemine girdi. 430 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 50 il delegesi ve 25 ilçe yöneticisi seçildi.

HAYATİ YAZICI KATILDI

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Başkan Adayı Hasan Ayaz, Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve parti teşkilatı katılım sağladı. Kongrenin Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Orhan Faruk Barış üstlendi.

İŞTE BAŞKAN İŞTE TEŞKİLAT

Selamlama konuşması yapmak için kürsüye gelen İdris Alp’in konuşmasını gençlik kolları teşkilatı tezahüratla yarıda kesti gençler hep bir ağızdan “İşte başkan işte teşkilat” sloganı attı. Alp ise gençlere “Sizin bu enerjiniz olduğu sürece ay yıldızına kurban olduğumuz bayrağımıza kimse gölge düşüremeyecek” diye yanıt verdi. Alp, “3 yıl içinde 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi ve referandum geçirdi. Bu süreçte boynumuzu bükmeyen mevcut yönetimimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra işimizin zor olduğunun farkındayız. Yeni seçilerek 25 kişilik yönetiminin vazifesi çok büyük. Bundan sonra amacımız Türkiye’yi dünya da iktidar yapmaktır” şeklinde konuştu.

GÜZEL HİZMETLER YAPTIK

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Demokrasiye gönülden inanmış insanlar olarak bu seçimi önemsiyoruz. Bunu bir nöbet değişimi olarak görüyoruz. Bu teşkilatlarımız her seçimde bu anlayışla görevini yapmanın gayreti içinde oldu. Her seçimde üzerine düşen görevi en üst seviyede yerine getirdiler. Bugün seçilecek olan yeni yönetimi gönülden kutluyorum” dedi. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise şunları söyledi:” Biz bugüne kadar yerel yaptığımız bütün hizmetleri sizlerden aldığımız yetki ve enerjiyle yaptık. Çok güzel hizmetler yaptık. 99 depremini unutmuyoruz. Depremden sonra Gölcük’e geldim. İnsanlar panik, korku ve acı içindeydi. Bu şehir nasıl ayağa kalkacak diye düşündüm. Ama Allah’a şükür bölgemiz, Kocaeli’miz, Gölcük’ümüz yenide ayağa kalktı.

AK PARTİ İLE KOCAELİ SAHİPLENİLDİ

Kocaeli Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. AK Parti iktidarıyla Kocaeli sahiplenildi. Eğer bizim Ankara’da Cumhurbaşkanımız olmasa, bizim yerelde bunları yapmamız mümkün değil. Ne yapıyorsak hükümetimizle birlikte, vekillerimizle, teşkilatlarımızla birlikte yapıyoruz. Birlikte güç doğdu. Bundan sonra da küçük işlerin adamı olmayacağız. Her şeyin başın teşkilatlarımız, teşkilatlarımızın kardeşliği. Bu anlamda Gölcük teşkilatı halkımızın hep yanında oldu. Halktan hiç kopmadı. Allah çalışmalarımıza bereket versin”

GÖLCÜK HALKINA TEŞEKKÜRLER

Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli’de ki kongrelerin bir kardeşlik havası ve kongre şöleni olarak geçtiğini söyledi. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise, “AK Parti kongreleri hiçbir zaman sen-ben kavgasının olduğu, masaların ve sandalyelerin havada uçtuğu kongreler olmadı. AK Parti’de kongreler her zaman bayrak yarışı içinde dava şuuru içinde oldu. 3 yıldır Gölcük’te İdris Alp ile zorlu virajları aştık. İstemediğimiz sonucun altına birlikte girdik. Ama 1 Kasım seçimlerinde zafere bu ekiple birlikte ulaştık. Türkiye’de birçok darbeyle karşı karşıya kaldık. En iğrencini 15 Temmuz’da yaşadık. Ülkemizde ve Gölcük’te bu darbeyi geri püskürttük. 92 sanıklı Gölcük donanma davası Kandıra’da geçen hafta başladı. Orada sanıkların ifadesi vardı. Albay rütbesin de birinin ifadesi beni gururlandırdı. ‘Biz darbeyi anlamamıştık. 23:00 sıralarında dışarıdan Allahu Ekber sesleri geldi. Biz korktuk’ dedi. O çıkışlarıyla dizleri titreten Gölcük halkına teşekkür ediyorum. Darbe sizin sayenizde ertelendi” şeklinde konuştu.

GÖLCÜK HALKI HUZURLU MUSUNUZ?

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre mesajı salonda bulunan sinevizyonda katılımcılara izletildi. Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Hayati şu ifadelere yer verdi: “ Gölcük’ün değerli insanları huzurlu musunuz? mutlu musunuz? Yolumuz belli, rotamız belli. 3 Kasım 2002’de milletten yol istedik. Bizim parti için her faaliyetimiz bir dershane gibidir. Kongre yaparız, konuşuruz istişare yaparız. Bizim siyasi anlayışımızda Türkiye’nin sorunlarını çözmektir. Partiniz varsa belediye başkanınız var. Partinin güçlüyse, mesajını iyi anlatabilmişse TBMM’den en güçlü guruba sahipsiniz. Bunun için bu kongreler ve teşkilat yapımız hayati derecede önemlidir. AK Parti, partilerden bir parti değil. Duruşu olan bir partidir.

AK PARTİ’NİN DESENİNİ MİLLET BELİRLER

Bizim kimliği muhafazakar demokrat partidir. Ortak tarihimiz var. AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti’nin desenini, rengini millet belirler. Faaliyetlerimizi yaparken insanı esas alırız. 14 yıldır Türkiye’yi birlikte yönetiyoruz. Bizim yaptıklarımızı karalamak isteyenlerle karşılaştık. Teşkilatçı bu soruya ‘ne yapmadık’ diye cevap vermeli. Hiçbir zaman popülizmi siyaset tarzı olarak belirlemedik. Yapamayacağımız vaatler vermedik. Milleti kandırmak yok. Her zaman ciddiye aldık. Bu kongreler bir bayrak bir hizmet yarışıdır. Biz AK Partililer milletin sorunlarını çözmek için bir araya gelmiş bir partiyiz. Bugüne kadar emek harcayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” Selin BECER

İdris Alp’in yönetimi: İdris Alp (başkan), Çetin Seymen, Hüseyin Şişman, İbrahim Özkul, İbrahim Ulufer, Ahmet Ersoy, İbrahim Kılıç, Mustafa Gürdal, Furkan Baytar, Mustafa Bahar, Semih Sofu, Ziya Yıldız, Sami Cansu, Sezgin Deniz, Semih Sırma, Mustafa Alkan, Erkan Dursun, Melek Kılıç, Özge Yakupoğlu, Halil Kursaklı, Yasin Özmen, Kadem Gürdal, Ömrüye Çınar, Aysel Akman, Nihat İkiz.

İl Delegeleri: İdris Alp, Mehmet Ellibeş, Mevlüt Demir, Sedat Yücel, İsmail Barış, Murat Kayabay, Murat Uzuner, Saime Yelken, Ahmet Ersoy, Hüseyin Şişman, Muhammet Karabulut, Dursun Batı, Serkan Ateş, Hasan Zeki Sarı, Kemal Yavuz, İsmail Acar, Nihat Ekiz, Mustafa Alkan, Çetin Seymen, Sami Cansu, Eşref Bodur, Mehmet Cinemre, İbrahim Özkül, Melek Kılıç, İrfan Şener, Ümit Altun, Ali İhsan Uzuner, Ömriye Çınar, Hasan Ömer Bayrak, Muhammet Turan, Cavit Şimşek, Şükrü Barış, Mevlüt Gür, Musa Şenol, Hüseyin Gürdal, Emre Yıldırım, Öner Kaya, Öner Çelik, Ali Ruhan Çelik, Muhammet Ali Eren, Baki Özdemir, Tarık Karayel, Lale Durdu, Ahmet Seslikaya, Rıdvan Kılıç, Eyüp Doğan, Severcan Kara, Mustafa Çelik, Furkan Baytar, Hasan Battal.