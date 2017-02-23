İdris Ersoy: Bulut bilgisizce konuşmuş

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un, arabulucu dönemine girilen toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili olarak Hizmet-İş Sendikası hakkında yaptığı ‘Fırsatçılık yaptılar’ açıklamasına sendikadan yanıt geldi.

Ersoy, Bulut’un açıklamalarının sendikalı, sendikasız çalışanlar ile Derince Belediyesi’ndeki üyelerini hüsrana ve hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

“FIRSATÇILIK DEĞİL”

Bulut’un sözlerinin STK’lar ve onların temsil ettiği üyeleri tanımamanın dışa vurumu olarak algılanması gerektiğini söyleyen Ersoy, “Fırsatçılık yapılarak sözleşme imzalandığı sözleri yakışıksızdır ve doğruyu yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemdeki belediye başkanı Aziz Alemdar ile yaptığımız sözleşmelerin 5 yıla bölümü yüzde 11’dir. Son sözleşmeyi baz alarak yüksek bir sözleşme imzalandı demek, fırsatçılıkla itham etmek doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

“DİĞERLERİ DE AYNI”

Ali Haydar Bulut’un 2009 yılında aday olamamasının ardından imzalanan toplu iş sözleşmesinin dışında bir ek protokol yapıldığını kaydeden Ersoy, “Ortalama yüzde 15 zam verildiğini de kaydeden Ersoy, şöyle konuştu: “Bulut’un yüzde 20’lik zam talebimizi art niyetli karşılaması diğer belediyelerdeki teklifi bilmemesinden kaynaklanıyor. Her belediyede talebimiz aynıydı. Çünkü bütün belediyelerde yüzde 20 talep ettik. Bilgisizce davranmış.”