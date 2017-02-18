İdris Ersoy’dan Bulut’a ziyaret

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u makamında ziyaret etti.

Ersoy, ziyarette Necmi Bulut’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, başkan yardımcısı Hüseyin Gezer ve eski Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Uysal da hazır bulundular. Ziyarette, karşılıklı olarak güncel konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, ziyaretinden dolayı İdris Ersoy’a ve ekibine teşekkür etti.