  • BIST 101.197
  • Altın 141,703
  • Dolar 3,6372
  • Euro 4,1452
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 25 °C

İHA'dan 15 Temmuz'a özel sergi

»
İHA'dan 15 Temmuz'a özel sergi
15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi Kocaeli'nde açılıyor

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını İzmit Belediyesi önünde sergiliyor. 15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti.

 

DÜNYAYA NAKLEN YAYIN

O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurmuştu. FETÖ mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını 13 Temmuz 2017 saat: 11.00’de İzmit Belediyesi önünde sergileyecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit’ten Bursa’ya kültür gezisi30 Haziran 2017 Cuma 15:42
  • AND, 28 Haziran’ı kutladı30 Haziran 2017 Cuma 14:35
  • Müzeler Müdürlüğü Portekiz’de29 Haziran 2017 Perşembe 13:41
  • Kadırga’da horon başlıyor29 Haziran 2017 Perşembe 12:23
  • Sanatçılar Şiran'ı şenlendirdi29 Haziran 2017 Perşembe 12:22
  • Zamburkan: Müzelerimiz Kültür Tepesi ile bütünleşecek29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
  • Öğretmenler İzmit’i turladı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:05
  • Kocaeli'de bu yaz ünlü isimler konser verecek28 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
  • Her ay bir kitap okumak ister misiniz?21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
  • Kız Meslek’te el sanatları sergisi21 Haziran 2017 Çarşamba 11:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim