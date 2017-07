İHA’nın 15 Temmuz Sergisine Mehterli açılış

Kocaeli’de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi Mehter Konseri ile açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, İHA tarafından çekilen tarihi fotoğraflardan oluşan sergi İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla, belediye binası önünde dualarla açıldı. İzmit Belediyesi Mehter Takımı açılış öncesinde konser verdi. Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe müftüsü Musa Bilgiç, İHA Koordinatörü Burak Varlık, İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, İHA Kocaeli Haber Müdürü Refik Fidan, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Oradaydık unutmadık unutturmadık" isimli serginin açılışı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

"B PLANINI DEVREYE SOKTUK"

Açılışta Konuşan İHA Koordinatörü Burak Varlık, “15 Temmuz gecesi daha önceden beklenmeyen durumlar için kullandığımız B planını devreye sokarak, muhabirlerimiz çok hızlı bir şekilde sahadaki yerlerini aldı. Türk ve dünya kamuoyunu 20 noktadan yaptığımız canlı yayın ve sağladığımız içerikler ile o gece yaşananları an be an duyurduk. Bu bir vatan millet meselesi olduğu için abonemiz olmayan kurumlara da haberlerimizi şifresiz olarak ulaştırdık. Tüm medya kuruluşları ilk andan itibaren haberlerimizi kullanmaya başladılar. Darbenin seyrini değiştiren darbeci askerlerin teslim olma görüntülerini kamuoyu ile paylaştık. Darbeci askerlerin teslim olma görüntülerini canlı yayın ile tüm dünya ile paylaşmak bize nasip oldu” dedi Türkiye’nin 48 noktasında bu serginin açıldığını belirten Varlık, "Açtığımız sergiler ile 15 temmuz gecesi yaşananları İHA muhabirlerini çektiği fotoğraflarla hatırlatıyoruz. Amacımız o gece yaşananları milletimizin kahramanlığını unutturmamak gelecek nesillere o gece yaşananları aktarabilmektir. Onun için sergimizin adını, “Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık ve Unutturmayacağız” olarak koyduk” ifadelerini kullandı.

DOĞAN: ANADOLU'YU RAHAT BIRAKMIYORLAR

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise konuşmasında, “Türk tarihinde çok önemli tarihler vardır. Bunlardan birisi de 15 Temmuz. Anadolu yurdu bin yılı aşan süre içerisinde çok badireler atlattı. Konumu stratejik olan Anadolu yurdunu rahat bırakmıyorlar. Kem gözler hep üzerinde. Bunun en güzel örneğini Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda yaşadı bu ülke. Çok farklı bir versiyonla 15 Temmuz’da da bunu yaşadık. Bu sefer tarihimizde olmayan bir şekilde asker kılığındaki bu ihanet şebekesinin maşaları sahneye çıktı. Eğer o hainler kazansaydı, belki Anadolu yurdu paramparça olacaktı. Atalarımız emaneti elden gidecekti. Dünyada eşi benzeri olmayan hain darbe girişiminde Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle, 7’den 70’e her görüşten vatandaşıyla bayrak, vatan, millet aşkıyla göğsünü siper etti. Şehitler verdik ama vatanımızı hainlere teslim etmedik. Türk milleti olarak “irade bizimdir” diyerek hem hainlere hem de bütün dünyaya en güzel dersi verdik. Türk milleti dünyayı gene şaşırttı. Dünyaya demokrasi dersi verdi. Cumhurbaşkanımız dünyaya liderlik dersi verdi. O hainler Anadolu yurdunu ele geçiremeyecektir. O geceyi unutmamak için bu sergiler çok önemli ben İhlas haber Ajansı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini yer verdi 15 Temmuz gecesi Türk milletinin destansı mücadelesinin anlatıldığı sergide 41 fotoğraf 3 gün boyunca sergilenecek.