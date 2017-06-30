İhbar üzerine ihbar!

Hakan Yağcıoğlu

‘Diplomasız antrenör rezaleti bitsin’ haberimiz üzerine gazetemize hayli telefon geldi. Diplomasız olarak önceki yıl (yarım sezon) ve geçen yıl görev yapan Gölcükspor’un beyefendi ‘teknik direktörü!..’ Yusuf Tokuş ve Birlikspor ‘teknik direktörü!..’ Fatih Akyel, başarılı da oldular ama, diplomasız olarak görev yaptılar. 5 profesyonel takımımızdan (şimdi 4 kaldı, Derince gitti) 3’ünün hocasının diplomasız olması, can sıkıcı ve hoş olmayan bir durumdu. Bu noktada tabii ki biz, teknik adamları suçlamadık. Onların kendileri bileceği bir şey. Ama onlarla sözleşme yapanların, büyük bir ‘hata’ yaptığını dile getirdik. Bazı eleştiriler de ‘Geç kaldınız!’ diyen de oldu. Biz ise şöyle yanıtladık…

“Zararın neresinden dönülse kârdır”…

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Yusuf Tokuş’un teknik adamlıktaki başarısını bu sütunlarda defalarca yücelten ve öven kişi benim. Onun diplomasız olduğunu da bilerek bunu yaptım. İtiraf ediyorum. Ama… Yönetim anlaşmış, onlar da gelmiş görev yapmış… Bu teknik adamlar iyi de şeyler yapmışlar. Biri Kocaelispor’a karşı Play-Off’a yükselememiş. Diğeri ise Play-Off oynamış, ama takımı sahaya zar zor çıkarmış. Eğer başarı, elde edilen sıralamaysa, başarılı sayılabilirler…

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Biz bir çıbanı patlattık…

Kentimizin kanayan yarasına parmak bastık…

Kentin işsiz antrenörleri dururken, dışarıdan getirilen insanlara ödenen paralara dikkat çektik…

Bir kulüpte, gelen giden futbolculardan, gelen giden teknik adamlardan rant sağlayan, öz be öz bu kentin insanlarının, tekerine bilerek çomak soktuk…

700 üyesi bulunan TÜFAD Kocaeli Şubesi’nin, sadece 100 antrenörünün görev alabilmesi canımızı yakıyor…

Nitekim bu haberi yazınca, gazetemize gelen telefonlardan, bu acı gerçeğin boyutlarını daha iyi anladık…

Mağdur olan, işsiz olan kişi sayısı fazla…

İçlerinde kerli ferli teknik direktörlerimiz bile var…

Adam kurstan kursa dünyanın parasını yatırıyor, bu kentte yaşıyor, takım bulamıyor…

Tabii bu dışarıdan gelen adam hayranlığı, hepimizi sarmış durumda…

İşin bir başka boyutu ise, bizim teknik adamlarımız da birbirini yiyor, kuyusunu kazıyor, göreve gelen arkadaşına yapmadığını bırakmıyor…

Ne yapalım? Burası Kocaeli…

Başarı cezasız kalmaz…

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Bundan sonra ne yapacağız?..

Bundan sonra, özellikle profesyonel ve ilimizi temsil eden BAL takımlarımızın, diplomasız antrenörlere bırakılmamasını prensip haline getireceğiz…

Buna göre anlaşmalar yapacağız…

Buna göre yol haritası çizeceğiz…

Göreve gelen diplomalı ve de yerli olursa, kaymaklı ekmek kadayıfı olacak…

Ve yine işsiz kalan antrenörlere sesleniyorum…

Yıllardır Kocaelispor’da birçok İzmitli teknik adam görev yaptı…

Özellikle 90’dan sonra Güvenç Kurtar… Orhan Şerit… Hikmet Karaman… Engin Korukır… Bülent Baturman… Yaşar Altıntaş… Yusuf Altıntaş (genel menajer)… Remzi Demirer… Erhan Aslan... Ve benzerleri…

Bunlar göreve geldiği andan itibaren hep altları oyulmaya çalışıldı…

Sonunda birçok Kocaelispor ve diğer profesyonel kulüplerimizin Başkanları ‘Lanet olsun. Bir daha yerli teknik direktör almam’ diye bizzat bana dert yandılar…

Yani burada, bizzat TÜFAD üyesi teknik adamların da suçu var…

Biz, dışarıdan biri olmasına rağmen ümit Metin Yıldız’a sahip çıkmak zorunda bırakılıyorsak, varın durumun vehametini siz yorumlayın…

Güvenç Kurtar Hikmet Karaman