Ihlamur Anaokulu minikleri gazeteciliği yerinde öğrendi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Ihlamur Kreş ve Anaokulu Minik Yıldızlar sınıfı öğrencileri dün gazetemizi ziyaret etti. Anaokul Müdürü Gonca Ş. Karabulut, anaokulu öğretmenleri Safiye Haliloğlu ve Vildan Taş ile birlikte ziyarete gelen minik öğrenciler, gazetecilik mesleği ile ilgili merak ettikleri soruları sordu. Oldukça keyifli geçen ziyaret ardından öğrenciler, gazeteyi gezerek çalışanlarla da sohbet etme imkanı buldu.
ZİYARETE GELEN ĞRENCİLER
Sarp Haymanalı
Elifsu Beşiroğlu
Arda Temkiren
Pusat Kaya
Deniz Karataş
Azra Öner
Arif Yavuz Kurt
Berat Atapek
Buğlem Kaya
Zeynep Serra Erozan
Beril Gülen
Emre Dursun
Asya Köylü
Eymen Evrensel
Burçak İpgören
Beliz Boycan
İdil Un
Bekir Taha Korğlu
Ömer Gümüş
Muhammed Fatih Aytekin