Ihlamur Anaokulu minikleri gazeteciliği yerinde öğrendi

KOÜ Ihlamur Kreş ve Anaokulu Minik Yıldızlar sınıfı öğrencileri gazetemizi ziyaret ederek gazetecilik hakkında pek çok bilgi aldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Ihlamur Kreş ve Anaokulu Minik Yıldızlar sınıfı öğrencileri dün gazetemizi ziyaret etti. Anaokul Müdürü Gonca Ş. Karabulut, anaokulu öğretmenleri Safiye Haliloğlu ve Vildan Taş ile birlikte ziyarete gelen minik öğrenciler, gazetecilik mesleği ile ilgili merak ettikleri soruları sordu. Oldukça keyifli geçen ziyaret ardından öğrenciler, gazeteyi gezerek çalışanlarla da sohbet etme imkanı buldu. ZİYARETE GELEN ĞRENCİLER Sarp Haymanalı Elifsu Beşiroğlu Arda Temkiren Pusat Kaya Deniz Karataş Azra Öner Arif Yavuz Kurt Berat Atapek Buğlem Kaya Zeynep Serra Erozan Beril Gülen Emre Dursun Asya Köylü Eymen Evrensel Burçak İpgören Beliz Boycan İdil Un Bekir Taha Korğlu Ömer Gümüş Muhammed Fatih Aytekin