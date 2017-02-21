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Ihlamur Anaokulu minikleri gazeteciliği yerinde öğrendi

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Ihlamur Anaokulu minikleri gazeteciliği yerinde öğrendi
KOÜ Ihlamur Kreş ve Anaokulu Minik Yıldızlar sınıfı öğrencileri gazetemizi ziyaret ederek gazetecilik hakkında pek çok bilgi aldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Ihlamur Kreş ve Anaokulu Minik Yıldızlar sınıfı öğrencileri dün gazetemizi ziyaret etti. Anaokul Müdürü Gonca Ş. Karabulut, anaokulu öğretmenleri Safiye Haliloğlu ve Vildan Taş ile birlikte ziyarete gelen minik öğrenciler, gazetecilik mesleği ile ilgili merak ettikleri soruları sordu. Oldukça keyifli geçen ziyaret ardından öğrenciler, gazeteyi gezerek çalışanlarla da sohbet etme imkanı buldu.

 

ZİYARETE GELEN ĞRENCİLER

Sarp Haymanalı

Elifsu Beşiroğlu

Arda Temkiren

Pusat Kaya

Deniz Karataş

Azra Öner

Arif Yavuz Kurt

Berat Atapek

Buğlem Kaya

Zeynep Serra Erozan

Beril Gülen

Emre Dursun

Asya Köylü

Eymen Evrensel

Burçak İpgören

Beliz Boycan

İdil Un

Bekir Taha Korğlu

Ömer Gümüş

Muhammed Fatih Aytekin

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