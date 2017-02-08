Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen polis memuru Ali K. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski polis memuru Ali K., iddianamenin tamamını okumadığı için mahkeme heyetinden süre talep etti. Kılıç mahkeme heyetine yaptığı itirazda, "Telekomünikasyon şirketinin aynı İP numarasını birden çok kişiye verdiği bilgisi elimize ulaşmıştır. Bu konu ile alakalı araştırma yapılmasını talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Ali Kılıç’a savunma için ek süre verilmesini kabul ederek duruşmayı 24 Mart 2017 tarihine erteledi.
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İhraç edilen polis, savunma için süre talep etti
FETÖ/PDY davasında başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan polis memuru Ali K., savunma için süre talep etti.
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