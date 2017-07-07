İhsaniye’den Barış İnşaat’a teşekkür!

Süper Amatör Lig takımlarından İhsaniyespor’da yeni sezonun formaları görücüye çıktı. İç transferde sona gelen Siyah Beyazlılarda sıra dış transfere çevrildi.

Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada “2017-2018 sezonunda kullanacağımız formalardan birisi belli oldu. Her sezon olduğu gibi bu sezonda Barış İnşaat'a teşekkür ederiz” denildi.