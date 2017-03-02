İkametgâh Belgesi e-Devlet Kapısı’nda

Her geçen gün gelişen e-Devlet Kapısı’na yeni bir hizmet eklendi. Vatandaşların en fazla talep ettiği hizmetler arasında yer alan ikametgâh belgesi artık, e-Devlet Kapısı’ndan verilecek

24 Şubat 2017 tarih ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı’ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu. 7/24 İŞLEM RAHATLIĞI İkametgâh belgesinin üzerinde yer alan barkot ve e-Devlet Kapısı’nda yer alan barkot doğrulama özelliği ile e-Devlet Kapısı’ndan alınan ikametgâh belgesi, e-Devlet Kapısı’ndan doğrulanabilecek. Böylelikle belgelerin doğruluğu ve geçerliliği de garanti altına alınmış olacak. Bürokratik iş ve işlemleri azaltan bu hizmet, 7/24 mesaiden bağımsız ve ev rahatlığında işlem yapabilme kolaylığı sunacak.