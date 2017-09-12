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İki ilçenin adayları Çarşamba’ya kadar belli olacak

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İki ilçenin adayları Çarşamba’ya kadar belli olacak
AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 3 ilçede mülakata çağrılacak isimleri açıkladıktan sonra, Kandıra ve Körfez’in temayüllerinin ardından Ankara’ya götürecekleri isimlerin önümüzdeki Çarşamba’ya kadar belli olacağını söyledi

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 6.Olağan kongre sürecimizle ilgili 3 ilçede mülakata çağrılacak 3 isim belli oldu” diyen Ceyhan, “Bu isimler yarın gidecek teşkilat başkanımız, bölge koordinatörümüz, il koordinatörümüz ve bizimde olduğumuz bir ortamda mülakatlar yapılacak. Ardından da nihai karar verilecek. Bizler de kararı oradan açıklayacağız” şeklinde konuştu.

 

MÜLAKATA GİDECEK İSİMLER

İzmit: Alper Doğan, Emel Ceylan Balcıoğlu, Hasan Ayaz

Çayırova: Ali Osman Gür, Mehmet Özdemir, Selim Ekinci

Gebze: Köksal Tatoğlu, Mustafa Yıldıztekin, Ufuk Ekinci

 

“YARIN BAKANDAN İZİNLİYİM”

“Yarın saat 14.00’da Ankara’da olacaklarını ifade eden AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Sabah il başkanları toplantısına katıldıktan sonra saat 11.00 gibi Kocaeli’den hareket edeceğiz. Muhtemelen bakanın Kocaeli Sanayi Odası’ndaki programına katılamayacağım. Yani bakandan izinliyim” dedi.

 

“İSİM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR”

“Temayül yoklamaları tamamlanıp da Ankara’ya mülakata gidecek isimlerin henüz belli olmadığı iki ilçemiz kaldı. Körfez ve Kandıra” diyen Ceyhan, “Bu iki ilçemizin de isim çalışmaları yapılıyor. Onları da haftaya Çarşamba gününe kadar Ankara’ya götüreceğiz. Onlarda bu hafta sonuna kadar belli olacak gibi duruyor” ifadeleriyle sonlandırdı. Selin BECER

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