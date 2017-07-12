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İki minare arasına dev Türk bayrağı

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İki minare arasına dev Türk bayrağı
Derince Çınarlı Mahallesi'nde iki minare arasında dev Türk Bayrağı asıldı

Derince Çınarlı Merkez Camii’ye asılan Türk bayrağı dikkat çekiyor. Çınarlı Kent Meydanı’nda da muhtelif yerlerde 15 Temmuz en iyi şekilde icra ediliyor. Hain darbe girişiminin birinci yılında tüm ülkede olduğu gibi Çınarlı Mahallesi de nöbette bekliyor. Derince Müftü Vekili Zeynel Abidin Akduman, Derince Çınarlı Merkez Camii İmamı Bilal Bulut, Camii Müezzini Mustafa Tekin bu ilçenin hainlere daha önceden olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini belirtti. Camii cemaati Türk bayrağı altında ibadetlerini yerine getiriyor.

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