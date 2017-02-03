İki yanlıştan bir doğru çıkmaz

Bilal Dündar

Ana muhalefet partisi Adana Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Elif Doğan Türkmen Hanım, kamuoyunu rahatsız eden partisinin de tepkisini çeken bir davranış sergiledi.

Elif Doğan Hanımın yaptığı konuşma ve gönderiler için bir yıl içinde meclis bütçesinden ödenen iletişim ücreti bir milyon iki yüz bin lira olmuş. Ocak 2017 içinde sekiz yüz bin lira ödenmiş. On üç aylık yapılan ödeme iki milyon lira.

Vekili seçen asıl olan seçmenlerin birçoğu asgari ücretle iş bulamazken, emekliler ay sonunu getiremezken bu israf harcamayı hiçbir vicdan sahibi onaylayamaz.

Elif Hanım bu müsrif ve pişkin davranışı ile kendisini bitirmiştir. Kendisine zarar verdiği gibi partisine de zarar vermiştir. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu divan üyeliğinden istifasını istedi.

Kendisini haklı çıkarmak içinde çeşitli yollara başvurup olumsuz örneklere sığınması da çıkar yol değildir. Yanlışı savunmak için yanlış örnekler ona haklılık payı kazandırmaz. İki yanlıştan bir doğru asla çıkmaz.

Elif Hanım emsal ödemeler üzerindeki farkı derhal geri ödeyip kamuoyundan özür dilemelidir.

Yazık, hem de çok yazık.

ERKEN GÖRDÜM HAYATI

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu ve mahiyetinde çalışan mühendisler ve birçok katılımcı konuklar Perşembe günü önemli konuşmaların yapıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptılar.

Farkındalık ve hizmet içi eğitim etkinliği de “Doğada Renklerin Sırları” konusunda önemli bilgiler veren İkamettin Karaman Bey güzel bir sunum yaptılar. Ev sahipliği yapan Hamdi Kaptanoğlu’na ve organizasyona büyük emeği geçen gazeteci Veysel Kavrayan Beye teşekkür edip kutluyorum.

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Sosyal Elçiler Başkanı Rasim Uyan ve Başkan Yardımcısı, Ebru Sanatçısı Tülay Kaptanoğlu, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel hanım [Bağlantı] , televizyoncu, sinemacı Adnan Sertel ve eşleri, KOÜ Öğretim Üyesi Nermin Demirkol, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Hülya hanım, Gölcük Turizm Birim Müdürü Ayşe Dışpınar, KOÜ GSF Öğretim Görevlisi İkramettin Karaman, katılan kişisel gelişimci ve şehrimizin sanat, sosyal alanda tanınmış simaları, Orman İşletme şefleri ve mühendisleri de bu organizasyona gelerek desteklerini gösterdiler.

Bütün zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen Gurur Göç Bey hayata hep olumlu bakan yanı ile hepimizin hayranlığını kazandılar.

Yazmış olduğu eğitici, öğretici yönü olan “Erken Gördüm Hayatı “adlı kitabını herkesin okumasını öneririz.

Gurur Göç’ün hikâyesi talihsiz bir temele dayanmasına rağmen örnek bir hikâye…

Spor yapan, motosiklet kullanan, hayatını dolu dolu yaşayan bir genç adam iken, alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu, bir anda kendisini omurilik felci ile mücadele etmek zorunda bulan Göç’ün hikâyesinin önemi tam da bu noktadan başlıyor aslında.

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Yaşamı sevmenin, insan iradesinin sınırsızlığının, pes etmemenin, mücadele etmekten vazgeçmemenin önemini kendi hayatıyla gözler önüne seren Gurur Göç, günden güne bu çabalarının sonuçlarını da alarak, benzer rahatsızlıklar yaşayan, hayatının belirli bir döneminde korkutucu zorluklarla karşılaşan bütün insanlara da ilham oluyor hikâyesi ile…

Okuyalım bu kitabı… Hayata çok daha sıkı sarılacağız…