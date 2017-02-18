Seka Doğanspor rakibini yenip Play-Off’u garantilemek istiyor. 1937 Seka’nın ise ligde kalmayı garantilemek için Seka Doğan’dan mutlak puan koparması gerekiyor. Kavaklı Stadı’nda saat 14.00’da başlayacak olan maçı Fatih Kabakkaya yönetecek. Öte yandan Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için rakibi İhsaniyespor oynamadan üç puan alıp 39 puana ulaştı.
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İkisi de kazanmak zorunda
Süper Amatör Lig B Grubu’nda 38 puanla 3. sırada yer alan ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Seka Doğanspor, Kavaklı Stadı’nda 25 puanla orta sıralarda yer alan Kocaeli 1937 Sekaspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek.
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