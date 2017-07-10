İl başkanları 15 Temmuz anmasına katılacak mı?

Her ayın ilk Pazartesi günü bir siyasi il başkanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen il başkanları toplantısında DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ev sahipliği yaptı

Her ayın ilk Pazartesi günü bir siyasi il başkanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen il başkanları toplantısı bu ay DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ev sahipliğinde Başiskele’de bulunan Lastik- İş kafede gerçekleştirildi. Toplantı önceki hafta yapılacaktı ancak BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ın eğitim nedeniyle yurtdışında olması ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın Adalet Yürüyüşü’nde olmasından kaynaklı 1 hafta ertelendi. Düzenlenen toplantıya DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Serhat Duyar katılım gösterdi. Önümüzdeki ay 7 Ağustos tarihinde ise ev sahipliğini CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay üstlenecek.

TOPLANTI AYNI TARİHLERDE DEVAM EDECEK

Toplantının açılış konuşmasını yapan isim ev sahibi DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu oldu. Dedeoğlu açıklamasında, “Beraberliğimizin 13. toplantısını bir haftalık gecikmeyle yaptık. Bu gecikmenin iki nedeni vardı. Serhat başkanımın İtalya gezisi ve Cengiz Başkanın Adalet Yürüyüşü’ne katılmasıydı. Bundan sonraki toplantılar bir aksilik olmadığı takdirde ilk pazartesi yapılmaya devam edecek. Bugün iki askerimiz ve polisimiz şehit oldu. Bu terör denen lanet ortadan kalsın istiyoruz. AKP il yöneticilerine geçtiğimiz günlerde hain bir saldırı olmuştu. Bunu onaylamıyoruz ve kınıyoruz. Yakın bir zamanda Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hain bir olay oldu. Bu insanlık dışıdır” dedi.

BAŞKANLAR BİLECİK’E GİDECEK

Bu ay içinde Kocaeli eski Genel Sekreteri olan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı 7 İl Başkanı olarak ziyaret etmeyi planladıklarını söyleyen Dedeoğlu, “7 il Başkanı olarak Bilecek’e valimizi ziyarete gideceğiz. Diyarbakır’a atanan eski valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Dedeoğlu konuşmasının devamında “Bugünlerde siyasi partiler yasası ve seçim kanununda değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerden birinin seçim barajının kalkmasını temenni ediyoruz. Türkiye’nin böylelikle daha adil ve daha iyi olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

BU BİR DEVLET PROGRAMIDIR

İl Başkanları 15 Temmuz’da anma etkinliklerine katılıp katılmayacaklarını açıkladı. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Genel başkanımın bu konu hakkında kesin bir şey söylemedi. Gönlümüz bu beraberliğin yanında olmak” açıklamalarında bulundu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bugün İstanbul’da İl Başkanları toplantımız var. Benim şahsi fikrim 15 Temmuz’a katılmak yönünde. Genel merkezim katılmayın derse katılmayız. Hiçbir zaman darbeyi savunmadık” şeklinde konuştu. AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise, “Bu bir parti programı değil devlet programıdır. AKP olarak katılımcı vasfıyla katılacağız. Hiçbir siyasi görüşü birbirinden ayrı tutmadan millet faydasında tutulması gerekiyor” dedi. Ceyhan’ın ardından konu ile ilgili konuşan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “15 Temmuz AKP’ye değil vatanımıza yapılmıştır. BBP olarak hem ilçe de hem il düzeyinde yapılacak programlara katılım sağlayacağız” DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek için devletimizin yanında olacağız. AKP programı olmadığı sürece devletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“140 KM YOL YÜRÜDÜM”

Adalet Yürüyüşü ile ilgili bilgi veren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Toplam 419 km yol yüründü ben 8 periyoduna katıldım ve yaklaşık 140 km yürüdüm. Yürümek sağlık belirtisidir. Bu yürüyüşün siyasi bir amacı olmadı. Eleştirenler de oldu bu gayet normaldir. Kamu kurumları, belediyeler, kurumlar destek verdi. Siz yürüyorsunuz ama biz size karşıyız diyebilirlerdi, demediler. İzmit’ten geçiş sırasında valiliğe polise belediyenin aldığı önlemlere teşekkür ediyorum. Umarım birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz” açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE ADALETLİ BİR DEVLETTİR

Sarıbay’ın ardından Adalet Yürüyüşü hakkında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Türkiye hassas bir süreçten geçti. Kanun ana taslağına baktığımızda anayasal hakkını kullanan bir siyasi parti. Türkiye Cumhuriyeti, ana muhalefet partisinin genel başkanı ve partilileri İstanbul’a ulaştıracak kadar güçlü, adaletli bir devlettir. Yoksa 432 km yol yürüyüp miting yapamaz. Bizler devletimize güveniyoruz. Provokasyona sebep vermeden örnek bir yürüyüş olmuştur. CHP’nin amacına ulaşmış bir miting programı oldu. Ben bu anlamda CHP İl Başkanına bilgilendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ünlü, Adalet Yürüyüşü’ne eski Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Taşdelen’in katılması hakkında “Bir zamanlar orda bulunmuştur. Bugünkü haliyle bizden kopmuş başka bir dünyaya gitmiş vatandaşın yürüyüşü bizi ilgilendirmiyor” diye konuştu. Selin BECER