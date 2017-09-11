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İl Başkanları Çarşamba günü toplanıyor

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İl Başkanları Çarşamba günü toplanıyor
İlimizde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı, Çarşamba günü Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik'in ev sahipliğinde yapılacak

İl başkanları, aylık olağan İl Başkanları Toplantısını 12 Eylül’de yapacaklarını belirtmişlerdi. Ancak SP İl Başkanlığı'ndan aldığımız bilgiler doğrultusunda bu ayki İl Başkanları Toplantısının 13 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Toplantının yeri ve saati ile ilgili bilgiler ise, SP İl Başkanlığı tarafından bugün açıklanması bekleniyor. Selin BECER

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Yorumlar
semih
11 Eylül 2017 Pazartesi 16:23
16:23
bu partilerin bazıları üyeleri veye teşkilatları ile ayda bir toplantı yapıyor mu acaba
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