İl başkanları Ceyhan’ın ev sahipliğinde toplanıyor

Her ayın ilk haftasında kentin sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelen il başkanları AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın ev sahipliğinde buluşucak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birlik ve beraberlik sağlamak amacıyla her ayın ilk haftası kentin sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelen il başkanlarının Ekim ayı toplantısı AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın ev sahipliğinde yarın Ramada Plaza’da gerçekleştirilecek. İl Başkanlarının tamamının katılması beklenen toplantının ardından il başkanları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret edecek. Ahmet HAZER