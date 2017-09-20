İlimizdeki 7 siyasi partinin il başkanları Kandıra Cezaevi kampüsü içerisinde kurulan duruşma salonunda devam eden 92 sanıklı Donanma Davası'nı takip etti. Dava öncesinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonu önüne gelen AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Saribay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, darbe girişimine karşı birliktelik mesajı verdi. Milletin iradesini temsil etmek adına davayı izlemek üzere duruşma salonuna geldiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Buradaki temel amacımız, yaklaşık 14 ay önce yapılmak istenen hain darbe girişimine o akşam nasıl milletçe parti ayrımı gözetmeksizin milletimiz paydasında buluştuysak, bugün de aynı şekilde o darbeyi yapmak isteyenlerin davasını da takip etmek ve bu davaya da millet tarafından müdahil olmak anlamında buradayız. İçeride hakimler, adalet kendi seyriyle Türk hukuk sistemi içerisinde yargılamayı yapıyor. Bize yargılamayla ilgili bir şey demek düşmez. Önemli olan herkesin hak etiği cezayı bulmasıdır. Hem partililerimiz hem vatandaşlarımız hem STK'larımız, Kocaeli'de kim varsa bu davayı gelip izleyip en azından konuya izleyici olarak bile müdahil olmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu davanın bir tarafı darbeciler bir tarafı millet. Milletin iradesini temsil eden partilerin hemen hemen tamamının il başkanları burada. Bence bu Türkiye'ye örnek olmalı. Örnek olsun ki bir daha kimse aklından darbenin D'sini geçirmesin" dedi. Açıklamanın ardından parti il başkanları duruşma salonuna girerek davayı takip etti.
- BIST 104.935
- Altın 146,948
- Dolar 3,4824
- Euro 4,1785
- Kocaeli : 25 °C
- İstanbul : 29 °C
- Sakarya : 25 °C
- İl başkanları FETÖ davasında
- Kartepe’de ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı
- Tramvay yoluna araç park etti
- Derin uykuya dalan kadın 112 ekiplerini alarma geçirdi
- Doğan'dan kızına okul ziyareti
- Garip Pekcan Pazarcılar Odasına Aday
- Serim; Bizim dümencilerle çakallarla işimiz yok
- Kocaeli’de FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
- Kusma ve isal vakaları neden arttı?
- MHP'de şok istifa
- AKP Kandıra İlçe Başkan adayı belli oldu
- AKP Körfez Başkan adayı belli oldu
- Sigara içtim FETÖ'cü değilim
- AKP'li İlçe başkanına 5 AY HAPİS!
- Ertunçlardan Hindistan’ın Renkleri
İl başkanları FETÖ davasında
İlimizde bulunan 7 siyasi partinin il başkanları, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutuklanan Gölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı davaya katılarak birliktelik mesajı verdi.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İl başkanları FETÖ davasındaİlimizde bulunan 7 siyasi partinin il başkanları, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutuklanan Gölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı davaya katılarak birliktelik mesajı verdi.
MHP'de şok istifaMilliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den 2011 genel seçimlerde 10’uncu sıra milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Dicle Akın, Gölcük İlçe Seçim Kurulu’na giderek partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
AKP'li İlçe başkanına 5 AY HAPİS!Kandıra Devlet Hastanesi’nde acil nöbeti tutan Dr. Özlem Nur Yıldız’ın üzerine yürüyerek doktoru tehdit edip doktorun istifa etmesine neden olan AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder’in davası sonuçlandı.Mahkeme sanığa 5 ay hapis cezası verdi
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim