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İl başkanları FETÖ davasında

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İl başkanları FETÖ davasında
İlimizde bulunan 7 siyasi partinin il başkanları, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutuklanan Gölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı davaya katılarak birliktelik mesajı verdi.

İlimizdeki 7 siyasi partinin il başkanları Kandıra Cezaevi kampüsü içerisinde kurulan duruşma salonunda devam eden 92 sanıklı Donanma Davası'nı takip etti. Dava öncesinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonu önüne gelen AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Saribay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, darbe girişimine karşı birliktelik mesajı verdi. Milletin iradesini temsil etmek adına davayı izlemek üzere duruşma salonuna geldiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Buradaki temel amacımız, yaklaşık 14 ay önce yapılmak istenen hain darbe girişimine o akşam nasıl milletçe parti ayrımı gözetmeksizin milletimiz paydasında buluştuysak, bugün de aynı şekilde o darbeyi yapmak isteyenlerin davasını da takip etmek ve bu davaya da millet tarafından müdahil olmak anlamında buradayız. İçeride hakimler, adalet kendi seyriyle Türk hukuk sistemi içerisinde yargılamayı yapıyor. Bize yargılamayla ilgili bir şey demek düşmez. Önemli olan herkesin hak etiği cezayı bulmasıdır. Hem partililerimiz hem vatandaşlarımız hem STK'larımız, Kocaeli'de kim varsa bu davayı gelip izleyip en azından konuya izleyici olarak bile müdahil olmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu davanın bir tarafı darbeciler bir tarafı millet. Milletin iradesini temsil eden partilerin hemen hemen tamamının il başkanları burada. Bence bu Türkiye'ye örnek olmalı. Örnek olsun ki bir daha kimse aklından darbenin D'sini geçirmesin" dedi. Açıklamanın ardından parti il başkanları duruşma salonuna girerek davayı takip etti.

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