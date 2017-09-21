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İl il dolaşıp hırsızlık yapan ikili polise yakalandı

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İl il dolaşıp hırsızlık yapan ikili polise yakalandı
Eşleri ile birlikte il il dolaşarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve İzmit’te girdikleri bir evden altın ve para çaldıkları öne sürülen iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde bir eve giren hırsızlar, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri MOBESE ve güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini tespit etmeyi başardı. Kocaeli polisi, şüphelilerin Düzce’de olduğunu belirleyince yakalamak için harekete geçti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sayesinde şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 15’e yakın hırsızlık ve benzeri suçlardan suç kaydı bulunan S.U. (19) ve 25’e yakın suç kaydı bulunan S.K. (19) Düzce’den Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Eşleri ile il il dolaşıp hırsızlık yaptıkları öne sürüldü
Kayseri’de ikamet ettikleri ve eşleri ile il il dolaştıkları ve son olarak Bolu ilinde kurulan çadırlarda kaldıkları tespit edilen şüphelilerin gittikleri illerde eşlerinden ayrılarak sokaklarda gezdiği ve bazı apartmanlara girip zillere basarak evde kimsenin olmadığını tespit edince kart ve benzeri araçlar ile kapıları açıp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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