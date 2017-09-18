2017-2018 Eğitim Öğretim yılının açılmasıyla birlikte öğrenciler okul sıralarındaki yerlerini almanın heyecanını, öğretmenler ise yeni ders yılının başlamasının heyecanını yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlediği çelenk programı ile yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi. Çelenk törenine Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi enstrümanları ile birlikte destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla birlikte son buldu. Program sonunda Çelik tüm öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Ahmet HAZER
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk bıraktı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlediği çelenk programı ile yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı
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