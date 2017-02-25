İl şampiyonlukları sıradan geliyor

Kadın futbolda sayısız şampiyonluğu bulunan Teknik Direktör Hasan Alemdar başarı halkasına bir yenisini daha ekledi.

20’ye yakın Türkiye derecesinin yanı sıra Dünya ikinciliği unvanı da bulunan “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar için, il şampiyonlukları sıradan gelmeye başladı. Yetiştirdiği yüzlerce sporcu ile kadın futboluna çok önemli katkılar sunan Alemdar, Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi’nin Kocaeli birinciliği ile de koleksiyonunu zenginleştirdi. Alemdar, Türkiye derecesi ile kente döneceklerine inandığını belirtti.