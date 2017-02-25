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İletişim mezunlarına kadro gelebilir!

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İletişim mezunlarına kadro gelebilir!
Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, çocuklar yılın 900 saatini okulda, 1200 saatini televizyon başında geçiriyor. Bu da medyanın önemini bize gösteriyor.

Medya Okuryazarlığı dersi altyapısının hazırlanması uzun zamanlar alırken, İlk olarak 1932 yılında ABD’de başlayan medya eğitimi çalışmaları özellikle 1970’lerde Avrupa kıtasında da yaygınlık kazandı. Günümüzde medya okuryazarlığı dersi başta; ABD, Kanada, Avusturalya,  Japonya, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Belçika, İsviçre gibi gelişmiş ülkelerin bazılarında zorunlu olarak bazılarında ise seçmeli olarak okutuluyor.

 

5 MİLYON ÖĞRENCİNİN TERCİHİ OLDU

Ülkemizde ise 2006-2007 yılında 5 pilot ilde seçmeli ders olarak belirlenen Medya Okuryazarlığı dersi 2007-2008 yılında 6,7 ve 8 sınıflarda yaklaşık 500 bin öğrenci tarafından seçilerek bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bugüne kadar 5 milyon öğrenci tarafından seçilen Medya Okuryazarlığı dersinin müfredatı RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilirken dersin daha uzman ve eğitimini almış olan İletişim mezunları tarafından verilmesi konusunda bir girişimde bulunulmamıştı.

 

İLETİŞİM MEZUNLARI VERMELİ

Konuyu daha önce de gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İletişim Fakültesi öğrencilerinin öğretmen olarak istihdam edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Akar teklifin gerekçesinde her yıl 3500 öğrencinin İletişim Fakültesinden  mezun olduğunu belirtilirken yanlış politikalar nedeni ile bu mezunların olması gerektiği gibi istihdam edilemediği ve  yeni mezunlarla  ile beraber işsizler ordusunun sayısının arttığı belirtti. Akar’ın verdiği kanun teklifi ile 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na Dair Kanununun ilgili maddesine Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu olması ibaresi eklenmesi ve formasyon eğitimine tabii tutulan lisans eğitimi almış olan İletişim Fakültesi mezunlarının Medya Okuryazarlığı Öğretmeni olarak bu dersi vermeleri sağlanacak. 

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