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İlgi Evi öğrencileri inşaatı öğrendi…

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İlgi Evi öğrencileri inşaatı öğrendi…
Özel İlgi Evi Anaokulu’nun inşaat atölyesinde öğrenciler hem öğrenmenin, hem de eğlenmenin mutluluğunu yaşadı

Özel İlgi Evi Anaokulu gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 1 ay süren “İnşaat Atölyesi” projesinde çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi. İnşaat Atölyesi etkinliğinde öncelikle inşaat sınıfını düzenleyip oluşturan çocuklar,  daha sonra hem oyunlar oynayarak inşaatın aşamalarını öğrendi, hem de mühendislerin katılımı ile inşaat sürecine dahil olan meslekleri tanıdı.

 

İNŞAATI ÖĞRENDİLER

Minik öğrenciler, harç yapımından, tuğla dizmeye, duvar boyamadan çivi çakmaya kadar bütün aşamaları kendi hayal güçlerini ve beklentilerini yansıtarak öğrendiler. Hayallerindeki konutun projesini çizdiler ve inşa aşamalarını denediler.  İlgi Evi İnşaat Atölyesi etkinliğinin son gününde ise aileler ve çocuklar bir araya gelerek kartondan ev boyama etkinliği gerçekleştirdiler. İlgi Evi velileri öğrenci ve velileri inşaat atölyesinde son derece keyifli saatler geçirdiler.

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