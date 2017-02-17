  • BIST 88.653
  • Altın 145,709
  • Dolar 3,6508
  • Euro 3,8935
  • Kocaeli : 9 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 9 °C

İlginç yorumlar var…

» »
Hakan Yağcıoğlu

İşte futbolun güzel yüzü…

Kocaelispor’da teknik direktör ümit Metin Yıldız zaman zaman değişik taktiklerle oynuyor…

Taraftar da ona güzel göndermeler yapıyor ve barış ortamında tatlı espriler ortaya çıkıyor…

Diyorum ya böylesi birliktelik her zaman yararlıdır…

İşte taraftar budur…

Artık çağdaş kulüp anlayışında bunlar var…

Kocaelispor camiası da bunu yakalamış durumda…

Kültür seviyesi her geçen gün artıyor…

Teknik adamlar da eleştiriliyor elbette…

Çünkü artık futbolu bilen genç taraftar sayısı çok çok fazla…

Çocuklar takip ediyor…

Takımların esriklerini gediklerini iyi biliyor ve takımın sahaya nasıl çıktığında galip gelebileceği konusunda, teknik adam kadar olmasa da bilgileri var…

Gençlik sorguluyor…

Hesap soruyor…

Seviyeyi bırakmadan tatlı eleştirisini yapıyor…

Bunlar da yarının Kocaelispor’u konusunda bize yeşil ışık yakıyor…

Tabii ki yeşil ışık yeşil siyahlı ışıktır her zaman…

Teknik heyet dersini alacak…

Yönetim tersini alacak…

Taraftarsız takım olmaz…

Teknik heyet de, yönetim de, Kocaelispor’un değerleridir…

Taraftar zaten kulübün sahibidir…

Taraftarsız bir maça bile tahammül yoktur…

Birlik ve bütünlük içerisindeki Kocaelispor başarıya mutlaka ulaşacaktır…

2007’den sonra Altay ile bir İzmir finali daha gözüküyor ufukta…

10 bin kişi gider mi?

Neden olmasın?..

Bu yazı toplam 95 defa okunmuştur.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SPOR YAZARLARI
SİNEMALAR
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim