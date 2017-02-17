İlginç yorumlar var…

Hakan Yağcıoğlu

İşte futbolun güzel yüzü…

Kocaelispor’da teknik direktör ümit Metin Yıldız zaman zaman değişik taktiklerle oynuyor…

Taraftar da ona güzel göndermeler yapıyor ve barış ortamında tatlı espriler ortaya çıkıyor…

Diyorum ya böylesi birliktelik her zaman yararlıdır…

İşte taraftar budur…

Artık çağdaş kulüp anlayışında bunlar var…

Kocaelispor camiası da bunu yakalamış durumda…

Kültür seviyesi her geçen gün artıyor…

Teknik adamlar da eleştiriliyor elbette…

Çünkü artık futbolu bilen genç taraftar sayısı çok çok fazla…

Çocuklar takip ediyor…

Takımların esriklerini gediklerini iyi biliyor ve takımın sahaya nasıl çıktığında galip gelebileceği konusunda, teknik adam kadar olmasa da bilgileri var…

Gençlik sorguluyor…

Hesap soruyor…

Seviyeyi bırakmadan tatlı eleştirisini yapıyor…

Bunlar da yarının Kocaelispor’u konusunda bize yeşil ışık yakıyor…

Tabii ki yeşil ışık yeşil siyahlı ışıktır her zaman…

Teknik heyet dersini alacak…

Yönetim tersini alacak…

Taraftarsız takım olmaz…

Teknik heyet de, yönetim de, Kocaelispor’un değerleridir…

Taraftar zaten kulübün sahibidir…

Taraftarsız bir maça bile tahammül yoktur…

Birlik ve bütünlük içerisindeki Kocaelispor başarıya mutlaka ulaşacaktır…

2007’den sonra Altay ile bir İzmir finali daha gözüküyor ufukta…

10 bin kişi gider mi?

Neden olmasın?..