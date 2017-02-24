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İlhan Kulaç vefat etti

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İlhan Kulaç vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli İlhan Kulaç (59) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan İlhan Kulaç’ın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.

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