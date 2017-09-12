İlimtepe de Güneş de HAZIR!

Süper Amatör Lig’in iki genç, diri, tempolu ve kaliteli futbol oynayan takımı İlimtepe Futbol Kulübü ile Kocaeli Güneşspor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Beklendiği gibi 90 dakikanın tamamında tempo oldukça yüksekti.

GÜNEŞ’İN İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Kocaeli Güneşspor ile B Grubu takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü, Körfez Esentepe Stadı’nda karşılaştı. Yaş ortalaması 20 civarında olan iki takımın müthiş mücadelesi 1-1 sona erdi. Güneşspor’un iki topunun direkten döndüğü karşılaşmanın ilk yarısını Yeşil Siyahlılar Hakan’ın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar vardı. İlimtepe özellikle son 25 dakikada rakip kalede çok baskı kurdu.

EMİN ERTUKUŞ FARK YARATTI

İlimtepe’nin Kocaelispor’dan transfer ettiği 1998 doğumlu futbolcusu Emin Ertukuş oyuna girdikten sonra İlimtepe ön alanda çok daha aktif ve üretken oldu. Emin 82’de Umut Cebe’nin pasında topu ceza sahası içinde kontrol etti ve dönerek vurduğu topu filelerle buluşturdu. (1-1) Emin ile 2 tehlike daha yaratan İlimtepe, girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve nefes kesen maç 1-1 sona erdi. Bu arada maçta sakatlanan İlimtepe’nin stoperi Sinan’da önemli bir sorunun olmadığı öğrenildi.

Erdem ÖVÜÇ