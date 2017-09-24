İlimtepe, Dere’yi geçti!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ikinci hafta maçları önceki gün oynandı. Haftanın merakla beklenen maçında İlimtepe Futbol Kulübü, Değirmenderespor’u maçın başında ve sonunda bulduğu gollere 2-0 mağlup ederek puanını 4’e çıkardı

KADER ADAMI KALECİ MEHMET

Rezil bir zemini bulunan Körfez Esentepe Stadı’ndaki maça İlimtepe hızlı başladı ve Muhammed’in golü ile öne geçti. Golü yiyen Değirmendere maçın devamında oyun üstünlüğünü eline geçirdi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 75. dakikasında Değirmendere penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Hamza, İlimtepe’nin yeni kalecisi Mehmet’i geçemedi.

UMUT ATTI, GOLÜN SANTRASI OLMADI

Kalan sürede Değirmenderespor beraberlik golünü bulmak için elinden geleni yapsa da bunu başaramadı. Uzatmaların son saniyelerinde İlimtepe’nin yıldızı, Kartepe maçında da oldukça etkili olan Umut Cebe sahneye çıktı ve İlimtepe’yi 2-0 öne geçirirken, Değirmendere’nin puan umutlarını sona erdi. İki maç sonunda 4 puana ulaşan İlimtepe haftayı ikinci sırada tamamladı, Değirmendere ise 3 puanda kaldı.

KANDIRA’DA SEZER BÖYLE İSTEDİ

Kandıra Gençlerbirliği ile 1937 Seka arasındaki maç da oldukça çekişmeli geçti. İlk maça oranla ikinci maçta daha tutuk olan Kandıra’da Sezer günün adamı oldu. Bu futbolcunun 2 golü ile Seka’yı 2-1 mağlup eden Kandıra ekibi puanını 4’e çıkardı. Sırrıpaşa, zorlandığı maçta Tavşancıl’ı Levent Gülay ve Mustafa’nın golleri ile 2-1 geçti ve 4 puana ulaştı.

DİLOVASI DÜNYALARI KAÇIRDI

Dilovası Belediyespor sahasında Suadiyespor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Suadiye 51’de Sefa ile öne geçti, 4 dakika sonra Sedat skora dengeyi getirdi. Gol kaçırma rekoru kıran Dilovası bir türlü öne geçecek olan golü atamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Sultan Orhanspor, sezonu açan Başiskele Belediyespor karşısında 7-0’lık galibiyet elde etti ve 2’de 2 yaparak liderliğini sürdürdü. Ahmet AKAY

İLİMTEPE FK: 2

DEĞİRMENDERE: 0

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Mehmet Bahar***, Ayhan Özay***, Ömer Yılmaz***

İLİMTEPE FK: Mehmet****, Fatih***, Serhat***, Üsame***, Sinan***, Enes Malik***, Yasin** (Dk 82 Arafat*), Umut****, Nihat***, Muhammet*** (Dk. 85 Galip Fatih*), Berat ** (Dk. 64Eren**)

DEĞİRMENDERESPOR: Yasin**, Murat Yıldız** (Dk. 90+1 Onur?) Sait**, Murat**, Hasan**, Ahmetcan* (Alican Dk. 46*), Abdullah***, Kamil ** (K.Onur* dk.69), Furkan**, Hamza**, Turgut**

GOLLER: Muhammed Dk 4, Umut Dk. 90+4

NOT: 75’te Değirmendere’de Hamza penaltı kaçırdı.

KANDIRA GB BLD: 2

KOCAELİ 1937 SEKASPOR:1

STAT: Kandıra

HAKEMLER: Selim Akman***, Erhan Atakay***, Emre Şehirli***

KANDIRA GB: Ahmet***, Berkay***, Cenk*** (Dk 81 Ramazan**), Berk***, Enver***, Batuhan***, Serkan** (Dk. 50 Cankat **), Ozan***, Sezer****, Bedirhan** (Dk. 55 Recep**), Alper***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Bekir***, Mustafa** (Dk 45 Tayyip**), Mert***,Çağrı***, Abdülcelil***, Soner***, Kayra**, Faruk** (Dk.56 Salih **), Murat**, Rahman***, Ali** (Dk. 77 Anıl**)

GOLLER: Sezer Dk 2 ve 70 (Kandıra) Mert Dk. 61 (Seka)

DERİNCE SIRRIPAŞA FK: 2

TAVŞANCILSPOR: 1

STAT: Derince

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan***, Şefik Öner***, Sinan Kılıç***

SIRRIPAŞA FK: Sefa***, Ufuk ***, Onur***, Mehmet***, Emirhan***, Melih Kamil***, Erkan** (Dk. 46 Levent****), Uğur****, Oğulcan***, Hüseyin***, Yalçın *** (Dk. 80 Ahmet Mustafa***)

TAVŞANCILSPOR: Samet**, Tahsin***, Hasan**, Sefa***, Şahin Erkan***, Şahin Can Atmaca**, Celal** (Dk. 46 Erol**), Enis***, Kerim**, Oğuzhan** (Dk. 78 Oğuz**), Adem** (Dk. 58Serdar **)

GOLLER: Levent Dk 61, Mustafa Dk 89

DİLOVASI BLD: 1

KARTEPE SUADİYESPOR: 1

STAT: Dilovası

HAKEMLER: Sabit Selvi***, Recep Haydar Cüre***, Fatih Yavuz***

DİLOVASI BLD: Semih**, Anıl**, Gürsel**, Sefa**, Birkan***, İsmail** (Dk. 76 Oktay **), Emrah** (Dk. 70 Cihat**), Bilal***, Ramazan**, Muhammet** (Dk. 55 Gürkan*)

SUADİYESPOR: Yusuf**, Bedirhan**, Cihan**, Coşkun Görkem** (Dk. 72 Mithat Can *), Selman**, Volkan**, Aykut**, Gencer Kadir** (Dk. 60 Muhammet Cantekin**), Çağatay** (Dk. 81 Hamza**), Sedat***, Cenk*

GOLLER: Sefa Dk 51, Sedat Dk 55

KIRMIZI KART: Cenk Dk 31

SULTANORHANSPOR: 7

BAŞİSKELE BELEDİYE: 0

STAT: Gebze Metin Oktay

HAKEMLER: Rahman Kalyoncu***, Okan Oral***, Fatih Akça***

SULTAN ORHANSPOR: Şahin***, Murat*** (Dk. 55 Doğukan***), Ahmet Seyfi***, Barış Hamdi***, İlker Sinan***, Zeyyat***, Erhan***, Hakan****, Emrullah*** (Dk. 55 Oğuz**), Furkan***

BAŞİSKELE BELEDİYESPOR: Hamit*, Abdülsamet*, Emre Öle* (Dk. 60 Soner*), Abdülkerim*, Yusuf**, Emre Ayhan* (Dk 60 Mehmet Cihan*), Ahmet Salih*, Ömer* (Dk. 75 Mehmet Emin*), Furkan**, Yunus**

GOLLER: Hakan Dk 20, 51 ve 63, Furkan Dk 38, Zeyyat Dk. 58, Mustafa Dk. 76, Ahmet Seyfi Dk. 81

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Sultan Orhan 2 2 0 0 9 0 6

2.İlimtepe FK 2 1 1 0 4 2 4

3.Sırrıpaşa FK 2 1 1 0 2 0 4

4.Kandıra GB 2 1 1 0 4 3 4

5.Değirmender 2 1 0 1 3 3 3

6.Kartepe Suadiye 2 0 2 0 3 3 2

7.Kartepe BLD 1 0 1 0 2 2 1

8.Dilovası BLD 2 0 1 1 2 3 1

9.1937 Sekaspor 2 0 1 1 1 2 1

10.Tavşancılspor 2 0 0 2 0 4 0

11.Başiskele BLD 1 0 0 1 0 7 0

TOPLU SONUÇLAR

İlimtepe FK-Değirmendere: 2-0

Sultan Orhan-Başiskele BLD: 7-0

Sırrıpaşa FK-Tavşancılspor: 2-0

Kandıra GB - 1937 Seka: 2-1

Dilovası BLD-Kartepe Suadiye: 1-1

Kartepe BLD (BAY)

3.HAFTA MAÇLARI

Sultan Orhan ( BAY)

Değirmendere- Kartepe BLD

Suadiye-İlimtepe FK

1937 Seka- Dilovası BLD

Tavşancılspor-Kandıra GB

Başiskele BLD- Sırrıpaşa FK