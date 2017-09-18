İlimtepe FK 98’de galibiyeti kaçırdı! “2-2”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Kartepe Belediyespor ile İlimtepe Futbol Kulübü, Arslanbey Stadı’nda karşılaştı. Zorlu maç 2-2 sona erdi.

RUHİ KAFAYI ÇALIŞTIRDI

İlimtepe FK ilk yarıda inanılmaz goller kaçırdı. Kartepe savunması ve tecrübeli kaleci Muhammed’in adeta savaştığı maçın 36. dakikasında ev sahibi Kartepe öne geçti. Sol kanattaki Burak Varol’un ortasında Ruhi’nin kafa vuruşu sol köşeden ağlara gitti. İlk yarının son dakikasında Kartepe’de günün iyilerinden İbrahim Kılıç, kullanılan serbest vuruş sonrası topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1 oldu.

AKÇA İYİ YÖNETEMEDİ

İlk 45 dakikada zaman zaman gerilimli anlar yaşandı. İlimtepe’den Umut Cebe sert faullere maruz kalırken, Kartepe’den Ali ile İlimtepe’den Muhammed sürekli gerilim halindeydi.Hakem Zülfikar Akça’nın oyundan kopuk ve konsantrasyonunun az olması da dikkat çekti, tercihleri zaman zaman sorgulandı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında pozisyon kısırlığı vardı.

KADER ADAMI İBRAHİM

Maçın kader anlarından birisi 74’te yaşandı. Serhat’ın plase vuruşunda top yerden sekti ve ağlarla buluşmak üzereyken, İbrahim kafa vuruşu ile topu gol çizgisi üzerinden kornere gönderdi. Normal sürede bitime 5 dakika kala sağdan Umut’un pasında Berat’ın şutu savunmadan sekip bir anda Sefa’ya geldi. Sefa da sol ayağının içi ile topu ağlara göndererek İlimtepe’yi 2-1 öne geçti.

2000’Lİ EMİRCAN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda Melih’in keskin duran topları ile tehlikeli olan Kartepe, 98. dakikada beraberliği buldu. Melih’in şutunda kaleci Kerem’in çeldiği top 86. dakikada oyuna giren 2000 doğumlu Emircan’a geldi. Bu oyuncu kendisine gelen topu sol ayağı ile topu kaleye gönderdi ve golün santrası olmayıncamaçın skoru belirlendi. (2-2) Maçın ardından İlimtepe tarafı adeta kahrolurken, Kartepe temsilcisi uzatmada gelen golle 1 puanı kurtardı.

Erdem ÖVÜÇ

KARTEPE BELEDİYESPOR: 2

İLİMTEPE FK: 2

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Zülfikar Akça*, Muhammed Tutak**, Abdullah Yalçınkaya***

KARTEPE BELEDİYESPOR: Muhammed**, Hasan**, Bedirhan** (Dk. 86 Emircan**), Ali Kemal***, İbrahim***, Alican** (Dk. 64 Fatih*), Burak Varol***, (Dk. 73 Muzaffer*), Melih Öztorun**, Ruhi***, Mustafa Yıldırım***, Furkan İnan***

İLİMTEPE FK: Kerem*, Fatih Berber**, Serhat***, Sinan***, Üsame***, Enes Malik**, Umut****, Yasin***, Nihat**, Muhammed Tanrıverdi**, Beratcan Altınova**

GOLLER: Dk. 36 Ruhi, Dk. 90+8 Emircan (Kartepe) Dk. 44 İbrahim (Kendi Kalesine) Dk. 85 Yasin (İlimtepe)