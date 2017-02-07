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İlimtepe’den Güldibi ve Nusretiye’ye teşekkür mesajı

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İlimtepe’den Güldibi ve Nusretiye’ye teşekkür mesajı
Süper Amatör Lig B Grubu’nda son haftaların çıkış yapan takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü, hafta sonu lider Nusretiyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-1 kaybetti.

İlimtepe tarafı maçın ardından yaptıkları açıklama ile maçı yöneten ve sezonun en formda hakemleri arasında yer alan Tolga Güldibi ile kendilerini iyi misafir eden Kartepe temsilcisi Nusretiyespor’a teşekkür etti.

 

Açıklama…

5 Şubat Pazar günü Derbent Stadı’nda karşılaştığımız Nusretiyespor maçında sahadan 3-1 mağlup ayrıldık. Teknik kadromuz ve futbolcularımız maçta ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Emeklerinden ötürü her birine teşekkür ediyoruz. Maçı başarı ile yöneten ilimizin değerli hakemlerinden Tolga Güldibi ve bizlere hiçbir olumsuzluk yaşatmayan, misafirperverlikleri ile örnek olan Nusretiyespor camiasına kulübümüz olarak teşekkür ediyor, Hakem Tolga Güldibi’ye kariyerinde, Nusretiyespor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz.

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