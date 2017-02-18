İlimtepe’ye 1 puan lazım

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 31 puanla 6. sırada olan Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçtı Stadı’nda ligde kalması için 1 puana ihtiyacı olan İlimtehe Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Saat 14.00’da başlayacak olan maçı Burak Karaaslan yönetecek. Güneşspor’un, Kartepe Belediyespor’a verdiği Hakan ve Ahmet’i bugünkü maçta sahaya süreceği öğrenildi. Uzuntarla’ya transfer olan Beratcan ise cezası olduğu için İlimtepe forması giyemeyecek. Burak’ın ise cezası sona erdi.