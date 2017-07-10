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İlk Adım Köprüsü’nün ayakları tamamlanıyor

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İlk Adım Köprüsü’nün ayakları tamamlanıyor
Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Mahallesi’nde yer alan İlk Adım Köprüsü’nün genişletme çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlk Adım Köprüsü’ndeki genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında tek şerit olan mevcut köprüye ilave bir köprü daha yapılarak yolun köprünün genişlemesi sağlanıyor. İzmit Sanayi Mahallesi’nde yer alan İlk Adım Köprüsü’nde genişletme uygulaması yapılıyor. Mevcut köprünün yanına yapılacak yeni köprüyle Kullar’a ve sanayi bölgesine giriş çıkışların rahatlatılması planlanıyor. 

 

KİRİŞLER KONULACAK

Kuzey ayakları tamamlanan köprünün güney ayakları da bitirilmek üzere. Köprü ayaklarının tamamlanmasının ardından yapılacak dolgu çalışması ile önümüzdeki haftalarda köprü kirişlerinin konulması hedefleniyor.

 

17 METRE UZUNLUĞUNDA

17 metre uzunluğunda yapılacak olan betonarme köprü, 13 metre genişliğe sahip olacak. Eski köprü Kullar yönüne giriş olurken yeni köprü Kullar yönünden çıkış olarak kullanılacak. Çalışmada 250 metreküp dolgu çalışması yapılacak.

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