İlk maç Gölcükspor’la

Ligin ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Kocaeli Birlikspor bir hafta aradan sonra önceki gün Antalya'da devre arası kampında bir araya geldi.

Eksiksiz olarak kampın ilk antrenmanını gerçekleştiren 2.lig temsilcimiz yenileme antrenmanı yaptı. Takım bugün saat 11.00'de ve saat 18.00'de olmak üzere çift antrenman yapacak. Birlikspor ilk hazırlık maçını 29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 17.00'de Gölcükspor ile yapacak.

DAHA ÖZGÜVENLİ GELDİLER

Teknik Direktör Fatih Akyel, "Bugün itibari ile devre arası kampına başladık. Futbolcularım ilk yarıda elde ettiğimiz başarı ile daha özgüvenli geldiler. Devre arası kampını verimli ve keyifli hale getirmek için sıkı bir çalışma programı uygulayacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. İlk aşamada kondisyonlarını düzeltmek için yoğun bir antrenman programı olacak. 3 tane hazırlık maçı düşünüyorum. İnşallah kazasız, sakatlıksız bir kamp geçirip Kocaeli'ne daha istekli ve daha arzulu bir takım olarak döneceğimizi düşünüyorum" dedi.