İlk yazar buluşmalarının konuğu Akyürek oldu

AKP İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Medeniyet Okumaları’ projesi kapsamında ilk yazar buluşması Bülent Akyürek ile gerçekleştirildi

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, ‘Medeniyet Okumaları’ projesi kapsamında İl, 12 İlçe, ÜniAK ve MutfAK ekibi ile ikinci kez bir araya geldi. İl Gençlik Kolları AR-GE Birimi tarafından Birim Başkanı Furkan Baytar koordinesinde hazırlanan projeye yoğun ilgi gösterildi. Bir ay önce lansmanı yapılan ve katılımcılara yazarın kitabı dağıtılan proje, ilk yazar buluşmasını gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Müzesinde gerçekleştirilen program, projede yer alan katılımcılarla gerçekleştirildi.

“GENÇLERİ KUTLUYORUM’’

Daha önce lansmanı yapılan ve dağıtılan kitabı okuyan gençler, kitabın yazarı ile buluşmanın heyecanını yaşadı. Program İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın açılış konuşması ile başladı. Kahraman, “İlk yazar buluşmamızı gerçekleştirdiğimiz için gururluyum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Programa kısa bir konuşma yaparak başlayan Yazar Bülent Akyürek, “Öncelikle böyle bir projeye imza atan gençleri kutluyorum. Kitapla ilgili her türlü eleştiriye, öneriye ve fikirlerinize açığım, lütfen rahat bir şekilde sorularınızı sorun’’ ifadelerini kullandı.