  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

İlk zafer jimnastikten geldi

»
İlk zafer jimnastikten geldi
Çayırova’da sporu canlandırmak ve 7 ayrı branşta milli sporcular yetiştirme adına kurulan Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nün jimnastik branşındaki öğrencileri ilk kupalarını aldı

18 sporcu ile Kocaeli’nde düzenlenen artistik jimnastik yarışmasına katılan ÇESK 3 ayrı kupayı kazanarak Çayırova’nın sportif anlamdaki yeni başarısı oldu.

 

DEMİRCİ TEBRİK ETTİ

Düzenlenen artistik jimnastik yarışmalarında Çayırova’nın gururu olan ÇESK Jimnastik bölümü sporcularını başarılarından dolayı kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, minik sporcular ve aileleri ile bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerde düzenlenen programda çocukları tebrik eden Demirci, Çayırova Eğitim Spor Kulübünün ne denli yerinde bir proje olduğunu jimnastik branşı öğrencilerinin başarılarında gördüklerini belirtti. 7 ayrı branşta hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Demirci, Çayırova’da salon sporlarının da önem kazanmaya başladığını vurguladı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk zafer jimnastikten geldi28 Şubat 2017 Salı 09:00
  • Ece Tekmen’e bir kez daha Milli onur28 Şubat 2017 Salı 08:57
  • Karabacak, Sakarya maçından emin28 Şubat 2017 Salı 08:56
  • İşte o protestonun detayları!28 Şubat 2017 Salı 08:53
  • Gözümüzü Erzurum’a çevirdik28 Şubat 2017 Salı 08:52
  • Dostluğun hiç kaybetmediği maç!28 Şubat 2017 Salı 08:49
  • 1. Amatör Play-Off fikstürü belli oldu28 Şubat 2017 Salı 08:47
  • Işıl Bozca’nın en zor günü...28 Şubat 2017 Salı 08:38
  • Başkan Karaosmanoğlu, beden eğitimi öğretmeniyle bir araya geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 22:00
  • Büyükakın, Kocaeli Birlikspor Başkanı Yılmaz’ı ağırladı27 Şubat 2017 Pazartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim