İlk zafer jimnastikten geldi

Çayırova’da sporu canlandırmak ve 7 ayrı branşta milli sporcular yetiştirme adına kurulan Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nün jimnastik branşındaki öğrencileri ilk kupalarını aldı

18 sporcu ile Kocaeli’nde düzenlenen artistik jimnastik yarışmasına katılan ÇESK 3 ayrı kupayı kazanarak Çayırova’nın sportif anlamdaki yeni başarısı oldu.

DEMİRCİ TEBRİK ETTİ

Düzenlenen artistik jimnastik yarışmalarında Çayırova’nın gururu olan ÇESK Jimnastik bölümü sporcularını başarılarından dolayı kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, minik sporcular ve aileleri ile bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerde düzenlenen programda çocukları tebrik eden Demirci, Çayırova Eğitim Spor Kulübünün ne denli yerinde bir proje olduğunu jimnastik branşı öğrencilerinin başarılarında gördüklerini belirtti. 7 ayrı branşta hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Demirci, Çayırova’da salon sporlarının da önem kazanmaya başladığını vurguladı.