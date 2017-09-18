İlk zili Vali Aksoy çaldı

2017-2018 eğitim öğretim yılının açılış gününde TBMM İlkokulu’nda düzenlenen programda ilk ders zilini Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy çaldı. Aksoy yaptığı konuşmada eğitimin en büyük sorumlulukları olduğunu ifade etti.

2017-2018 öğretim dönemi başladı. Yaklaşık 368 bin öğrenci ve 23 bin öğretmen ders başı yaptı. Eğitim öğretim sezonunu açılış gününde TBMM İlkokulunda program gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak , Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İLK ZİLİ VALİ AKSOY ÇALDI

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken halk oyunları ve şiir dinletileriyle devam etti. Protokol konuşmalarıyla devam eden programda yapılan konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler ilk zili ders zilini çalarak eğitim öğretim sezonunu başlangıcını yaptı.

ÖNCELİK EĞİTİM

Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik konuştu. Çelik, 2017-2018 eğitim öğretim yılına daha azimli daha heyecanlı başlamanın gururu içerisindeyiz yaklaşık 3 ay süren tatilden sonra öğrencilerimiz okullarına yeniden kavuşmanın heyecanına girdiler. Eğitim şüphesiz her dönemde bütün toplumların önceliği olmuştur. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek başarıyı ve kaliteyi arttırma için toplu bir seferberliğe ihtiyacımız var. Bunun için başta veliler olmak üzere toplumun her kesiminin desteği gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’DE EĞİTİMİN SEVİYESİ YÜKSELDİ

Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Zekeriya Özak kürsüye geldi. Özak, “Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.Ülkemiz büyüyor ve gelişmeye son sürat devam ediyor. Çocuklarımızın okuması tahsil hayatını en iyi şekilde devam ettirmesi en büyük hedefimizdir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu göreve geldiği 2004’ten beri Kocaeli’de eğitimin seviyesi yükselmiştir. Belediye olarak okullarımıza her türlü fiziki desteği sağlıyoruz. Bizim eğitime olan desteğimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

KOCAELİ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise, “Çocuklarımızın gözlerindeki pırıltıyı o başarı arzusunu paylaşmak için buradayız. Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi daha da ileriye götürecek yavrularımıza güvenimiz sonsuz. Kocaeli’de eğitim adına çalışmalar hızla devam ediyor. Şuan da Kocaeli olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu başarının artarak devam edeceğinden şüphemiz yok” dedi.

EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZ

Son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Eğitim bizim olmazsa olmazımız eğitim yaşanacak bir hatanın telafisi mümkün değil. Bu yüzden eğitim bizim en büyük sorumluluğumuz. Özellikle gençlerimizin en iyi eğitimi alması en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Konuşmalarına devam eden Aksoy, “Okullarımızda valilikçe tedbirler alındı. Okul çevrelerinde ve yollarda sorun yaşanmaması için tüm önlemler alındı. Bugünden itibaren okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerimiz ve ekiplerimiz sürekli bulanacak her türlü olumsuzluğa karşı önlem alacaklardır. Çocuklarımızın eğitimi ve güvenliği için büyük bir hassasiyet ve gayret ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER